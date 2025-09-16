szeptember 16., kedd

Átadás

42 perce

Hétfőn átadták a Horizont kerékpáros útvonal második, Bakonybél és Keszthely közötti, 170 kilométeres szakaszát. A teljes útszakasz mintegy 1500 kilométeren Tokajt és Szentgotthárdot köti majd össze a jövő esztendő végére - adta hírül az MTI.

Zaol.hu
Új bringás Kéktúra született – 172 km-en át tekerhetünk Keszthelytől Bakonybélig!

Fotó: Katona Tibor

A hétfői, Badacsonyban tartott útátadón Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője azt mondta, a hazai kerékpárosok régi vágya volt a Kéktúrához hasonló kerékpárút megvalósítása, ami a Horizont kerékpáros útvonal lényege. Eddig két ütemben egy 628 kilométeres szakaszt építettek meg Nagyoroszi és Keszthely között, ebből a hétfőn átadott, Keszthely és Bakonybél közötti útszakasz hossza 172 kilométer.

Horizont kerékpáros útvonal
A Horizont kerékpáros útvonal a Balaton északi részén halad.   Fotó: pixabay

Horizont kerékpáros útvonal - élményt nyújt a bringásoknak

A beruházás a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség közreműködésével, az Aktív Magyarország Program támogatásával valósul meg, összesen mintegy 80 millió forintból - tette hozzá.

Mint elhangzott: a Kéktúrát ötszáz és ezer közötti résztvevő teljesíti évente, ezt a számot a Horizont útvonalán is el szeretnék érni néhány éven belül. Az ügyvezető kiemelte, hogy a kerékpározható útszakasz révén felkerül Magyarország a kerékpárosok térképére a határon túl is. Hozzátette, lehetővé válik, hogy olyan helyeken is működhessen a turizmus, ahol korábban nem, ezáltal néhány családnak munkát biztosít, a kerékpárosoknak pedig élményt nyújt.

Az újonnan átadott útszakaszon 19 pecsételőhelyet alakítottak ki.   Fotó: pixabay

Közel 8 ezren töltötték le a Horizont applikációt

Tájékoztatása szerint az útszakaszhoz kifejlesztett applikációban már több mint 1500-an gyűjtik a pecséteket. A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy az újonnan átadott útszakaszon 19 pecsételőhelyet alakítottak ki. Április óta már több mint 7600-an csatlakoztak a Horizont applikációhoz, összesen több mint 168 ezer kilométert tekertek végig, miközben közel 15 ezer pecsétet gyűjtöttek - ismertették.

 

