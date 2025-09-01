szeptember 1., hétfő

Horgászszerencse

49 perce

Ezt kikapta! Horogra akadt Némó, a Borostyán-tó egyik óriása

Címkék#horgászszerencse#horgász#ponty#Borostyán-tó

Néhány órányi horgászás során sikerült a Zalalövő melletti Borostyán-tó egyik óriását, a Némó névre keresztelt pontyot Háry Gyulának kifognia – számolt be róla közösségi oldalán a Borostyán Horgász Egyesület.

Gyuricza Ferenc

A chippel is megjelölt hal a mérlegelés során 20,05 kilogrammot mutatott. A napokban egy másik méretes ponty is horogra akadt Zalalövőn, a frissen chippelt halat – amely a Zeb nevet kapta – Huber Csaba fogta ki.

Háry Gyula a Némó névre keresztelt ponttyal
Háry Gyula a Némó névre keresztelt ponttyal
Forrás: Borostyán Horgász Egyesület

 

 

