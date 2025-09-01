Horgászszerencse
1 órája
Ezt kikapta! Horogra akadt Némó, a Borostyán-tó egyik óriása
Néhány órányi horgászás során sikerült a Zalalövő melletti Borostyán-tó egyik óriását, a Némó névre keresztelt pontyot Háry Gyulának kifognia – számolt be róla közösségi oldalán a Borostyán Horgász Egyesület.
A chippel is megjelölt hal a mérlegelés során 20,05 kilogrammot mutatott. A napokban egy másik méretes ponty is horogra akadt Zalalövőn, a frissen chippelt halat – amely a Zeb nevet kapta – Huber Csaba fogta ki.
