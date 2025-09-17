szeptember 17., szerda

Fejlesztés

2 órája

Horgászparadicsom a Balatonon: 50 új kikötőhely várja a pecásokat Keszthelyen

A horgászok örömére 35 csónakhelyet és 15 kishajóhelyet alakítottak ki Keszthelyen, az Első Balatoni Sporthorgász Centrum kikötőjében. A csónakhelyek bővítése azért is kulcskérdés, mert korlátozott a horgászatra alkalmas szabad partszakaszok száma – közölte a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Zaol.hu

A horgászat igazi négyévszakos kikapcsolódás, aktív pihenés, de a fejlesztési lehetőségeket nagyban befolyásolja a horgászatra alkalmas szabad partszakaszok száma. A halgazdálkodási cég ezért elsődleges feladatának tekinti a nyíltvízi lehetőségek bővítését. Ezek megközelítését segíti a keszthelyi Első Balatoni Sporthorgász Centrum kikötőjében kialakított 35 csónakhely és a 15 kishajóhely. Mindegyikhez modern, elektromos töltési lehetőség kapcsolódik és három ivóvízmodult is kialakítottak, melyekről valamennyi kikötőhely igénye biztosítható. A szerdán átadott új helyekkel együtt már 94 kisebb vízijármű elhelyezésére van lehetőség Keszthelyen. Ám nem csak a csónakos horgászokat várják a keszthelyi horgászcentrum felújított mólószárára, hanem a parti pecásokat is.

Mostantól több horgász juthat a vízre a Első Balatoni Sporthorgász Centrum kikötőjében.
Fotó: balatonihal.hu

Az átadáson Zámbó Péter, az agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára kiemelte, hogy a keszthelyi létesítmény jó példa arra, hogy létezik kompromisszum a turisztikai igények és a környezetvédelem között. Ez a szemlélet, az ökológiai egyensúly és a versenyképes, fenntartható lehetőségek biztosítása is célja a tavaly óta érvényes horgászturisztikai stratégiának. 

Szűcs Lajos, a Mohosz elnöke a turisztikai szezon hosszabbítására jó példaként említett a keszthelyi horgászcentrum fejlesztését, hiszen a tónál egész évben lehet és érdemes is horgászni. 

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a beruházás megvalósítói: a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jó gazdái a területnek, hiszen hatalmas fejlődés valósult meg egy évtized alatt a keszthelyi horgászcentrumban.

Ezek részleteiről Szári Zsolt, a halgazdálkodási cég vezetője szólt. A terület a balatoni halászat tíz évvel ezelőtti megszűnése óta kihasználatlan volt. Öt ütemben tervezték meg a horgászcentrum és a kikötő fejlesztését. A mostani a negyedik fázis: a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egykori kikötőjét 95,5 millió forintból újították meg, a Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közel 48 millió forintos saját forrásából és a Magyar Országos Horgász Szövetség 47,3 millió forintos támogatásával.

Keszey Ágnes

 

