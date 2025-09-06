Lángba borult a nagyszínpad a Vadpörkölt Fesztiválon! Ilyen volt a Hooligans péntek esti koncertje (galéria, videó)

Bár számos programot – köztük igazi látványosságokat és kulináris élményeket – kínál évről évre a Vadpörkölt és Borfesztivál, a legnagyobb érdeklődés rendszerint az esti koncertek iránt mutatkozik. Így volt ez péntek este, az idei rendezvény nyitónapján is, amikor hatalmas tömeg, több ezer zenekedvelő gyűlt össze a Széchenyi téri nagyszínpad előtt, ahol az egykori United frontember, a többek közt a Megasztár elnevezésű tehetségkutató verseny első három évadának zsűritagjaként is ismert Pély Barna után az ország egyik legnépszerűbb zenekara, a Hooligans lépett színpadra. A fennállásának harmincéves jubileumát jövőre ünneplő csapat négy év után tért vissza Zalaegerszegre, ahol valósággal felrobbantották a színpadot.

A Hooligans zenekar a Vadpörkölt és Borfesztivál nagyszínpadán

Fotó: Gyuricza Ferenc

Lángoló tűzoszlopok a Hooligans koncertjén

A 21 dalból álló programot látványos pirotechnikai show-elemek – lángoló tűzoszlopok és füstfelhő – kísérték, illetve a XXI. századi vizuáltechnikát is hadrendbe állította a zenekar. A megszólalás is ehhez volt illő, a kétezres évek első két évtizedében inkább a populáris rock vonalán mozgó Hooligans 2021-ben ugyanis markáns változáson esett át, a Zártosztály című albumukkal a korszellemhez abszolút passzoló, zúzós, modern metalos útra léptek, s ennek jegyében készült a legutóbbi nagylemezük, a 2023 decemberében kiadott Fekete szivárvány is. Azt, hogy a Hooligans tagjai mennyire eltökéltek ezen új irányvonal mellett, nemcsak az jelzi, hogy a 21 eljátszott dalból 12 is erről a két új albumról került be a programba, de az is, hogy a régi nagy slágereket is átdolgozták – például úgy, hogy a gitáros Tóth Tibi új szólót írt hozzájuk –, így hangzásukkal azok is jobban passzolnak az új stílushoz. A gitáros a koncert után hírportálunknak elmondta: annak ellenére, hogy négy éve alapvető változáson estek át, még mindig vannak olyanok, akik a koncerteken szembesülnek ezzel, ám a rajongóik többsége kitart mellettük. Mindezt az is jelzi, hogy a Hooligans jövő év februárjában az ország egyik legnagyobb fedett csarnokában, a Papp László Budapest Sportarénában tartja 30 éves jubileumi koncertjét, amire a zalaegerszegi koncert során a zenekar énekese, Ördög Tibor, azaz Csipa többször is meghívta zalai rajongóikat.