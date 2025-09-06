szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

22°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Modern metal

49 perce

Lángba borult a nagyszínpad a Vadpörkölt Fesztiválon! Ilyen volt a Hooligans péntek esti koncertje (galéria, videó)

Címkék#zene#Vadpörkölt és Borfesztivál#Hooligans#koncert

Hatalmas bulit csapott hazánk egyik legnépszerűbb zenekara péntek este Zalaegerszegen. A lassan harmincadik évébe lépő Hooligans a Vadpörkölt és Borfesztivál nyitónapján adott koncertet a Széchenyi téri nagyszínpadon.

Gyuricza Ferenc

Bár számos programot – köztük igazi látványosságokat és kulináris élményeket – kínál évről évre a Vadpörkölt és Borfesztivál, a legnagyobb érdeklődés rendszerint az esti koncertek iránt mutatkozik. Így volt ez péntek este, az idei rendezvény  nyitónapján is, amikor hatalmas tömeg, több ezer zenekedvelő gyűlt össze a Széchenyi téri nagyszínpad előtt, ahol az egykori United frontember, a többek közt a Megasztár elnevezésű tehetségkutató verseny első három évadának zsűritagjaként is ismert Pély Barna után az ország egyik legnépszerűbb zenekara, a Hooligans lépett színpadra. A fennállásának harmincéves jubileumát jövőre ünneplő csapat négy év után tért vissza Zalaegerszegre, ahol valósággal felrobbantották a színpadot.

A Hooligans zenekar a Vadpörkölt és Borfesztivál nagyszínpadán
A Hooligans zenekar a Vadpörkölt és Borfesztivál nagyszínpadán
Fotó: Gyuricza Ferenc

Lángoló tűzoszlopok a Hooligans koncertjén

A 21 dalból álló programot látványos pirotechnikai show-elemek – lángoló tűzoszlopok  és füstfelhő – kísérték, illetve a XXI. századi vizuáltechnikát is hadrendbe állította  a zenekar. A megszólalás is ehhez volt illő, a kétezres évek első két évtizedében inkább a populáris rock vonalán mozgó Hooligans 2021-ben ugyanis markáns változáson esett át, a Zártosztály című albumukkal a korszellemhez abszolút passzoló, zúzós, modern metalos útra léptek, s ennek jegyében készült a legutóbbi nagylemezük, a 2023 decemberében kiadott Fekete szivárvány is. Azt, hogy a Hooligans tagjai mennyire eltökéltek ezen új irányvonal mellett, nemcsak az jelzi, hogy a 21 eljátszott dalból 12 is erről a két új albumról került be a programba, de az is, hogy a régi nagy slágereket is átdolgozták – például úgy, hogy a gitáros Tóth Tibi új szólót írt hozzájuk –, így hangzásukkal azok is jobban passzolnak az új stílushoz. A gitáros a koncert után hírportálunknak elmondta: annak ellenére, hogy négy éve alapvető változáson estek át, még mindig vannak olyanok, akik a koncerteken szembesülnek ezzel, ám a rajongóik többsége kitart mellettük. Mindezt az is jelzi, hogy a Hooligans jövő év februárjában az ország egyik legnagyobb fedett csarnokában, a Papp László Budapest Sportarénában tartja 30 éves jubileumi koncertjét, amire a zalaegerszegi koncert során a zenekar énekese, Ördög Tibor, azaz Csipa többször is meghívta zalai rajongóikat. 

Hooligans koncert a vadpörkölt fesztiválon

Fotók: Pezzetta Umberto

Pélyi Barna 50 koncert a vadpörkölt fesztiválon

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu