szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

21°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kegytemplom és szerzetesi közösség

3 órája

Félmilliárd forint kormányzati támogatás a katolikus egyház dél-zalai lelki erőművének felújítására

Címkék#kegytemplom#szerzetesrend#vallás#támogatás#egyház

A katolikus egyház lelki erőművének nevezte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt a dél-zalai települést, amit minden hónap 13-án zarándokok százai keresnek fel, és ahol egy női szerzetesrend is működik. Soltész Miklós erről szombaton este beszélt, amikor a helyszínen bejelentette, hogy a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom renoválására 25, míg a Nyolc Boldogság Közösség által használt kolostorépület felújítására félmilliárd forintot biztosít az állam.

Gyuricza Ferenc
Félmilliárd forint kormányzati támogatás a katolikus egyház dél-zalai lelki erőművének felújítására

Cseresnyés Péter (balról), Nikli Zsolt, Soltész Miklós és Bajnóczi Szilvia Sára a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplomnál

Fotó: Gyuricza Ferenc

Homokkomáromban minden hónap 13-án engesztelő napot tartanak, amin rendszerint hívek százai vesznek részt. Így történt ez szeptemberben is, ám a szombati vallási rendezvény mégiscsak különbözött a többi hasonló eseménytől, hiszen Soltész Miklós – aki részt vett az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspöke, Martos Levente Balázs vezette szentmisén – ezt az alkalmat használta ki arra, hogy a helyszínen beszéljen a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom és a Nyolc Boldogság Közösség jelentőségéről. 

Bajnóczi Szilvia Sára (balról), Cseresnyés Péter, Soltész Miklós és Nikli Zsolt a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplomnál
Bajnóczi Szilvia Sára (balról), Cseresnyés Péter, Soltész Miklós és Nikli Zsolt a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplomnál
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

Az államtitkár úgy fogalmazott: nagyon sokan járnak a kegytemplomba és a Nyolc Boldogság Közösség lelki gyakorlataira, imádságos alkalmaira, a kormány ezért is tartotta fontos feladatának a kegy- és zarándokhely megújulásának támogatását. A templom felújítására első ütemben 25 millió forintot biztosít az állam, ebből a tornyot teszik rendbe, majd ezt követheti – újabb támogatásokkal a belső szerkezet, a belső rész megújítása. Az egykori ferences rendházból kialakított kolostorépület megújítására pedig félmilliárd forintot fordítanak. Soltész Miklós emlékeztetett rá: Homokkomárom a Kisboldogasszony kegytemploma által és a Nyolc Boldogság Közösségen keresztül a közösségeket, imádságos életet és a lelkigyakorlatokat szolgálja.

Ezeréves egyház

- A Homokkomáromnak nyújtott támogatás beleillik abba a kormányzati törekvésbe, hogy Magyarországon nem bezárjuk a templomokat és a kolostorokat, nem átalakítjuk őket adott esetben szórakozóhelyekké, hotelekké, rosszabb esetben pedig más, távoli felekezeteknek adjuk át, hanem sokkal inkább az a törekvés, hogy megmaradjon a kereszténység, az ezeréves egyház, amelyre Magyarország támaszkodhat és amiből merítkezünk – fogalmazta meg az államtitkár. 

A homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom

Nikli Zsolt plébános magáról a Kisboldogasszony-templomról beszélt. Mint mondotta: annak építése 1722-ben kezdődött el, s mára a Délnyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb kegyhelyévé vált. Egyik jellegzetessége, hogy itt őrzik a Krisztusért 150-ben, azaz közel ezer éve vértanúhalált halt Kis Szent Félix ereklyéjét, míg a templom bejáratánál egy album található azon gyermekek fotóival, akiket a szüleik „itt imádkoztak ki”. A plébános ezzel arra utalt, hogy nagyon sok olyan házaspár is megfordul Homokkomáromban, akiknek csak hosszú idő után fogant meg gyermekük, ők a Szűzanyának hálát adva, megköszönve helyezik el a fotókat az albumba. 

- Hétről hétre sokan, hónapról hónapra pedig több százan jönnek Homokkomáromba, hogy lelki felüdülést leljenek – tette még hozzá a plébános, majd arról beszélt még, hogy bár a torony megviselt állapotban van, de a közelmúltban elkészült az épület vízelvezetése, illetve a bejárat melletti felvizesedett falat is meg tudták újítani az egyházmegye támogatásával, illetve a hívek adományainak köszönhetően.

A Nyolc Boldogság Közösség rendháza

- Közösségük 35 éve szolgál ezen a helyen, lelkiségünk alappillére a kommunió, a párbeszéd, az egység keresése és egymás tisztelete. Hidakat szeretnének építeni a hagyomány és megújulás, szerzetesség, papság és világi hívek, idősek és fiatalok, egészségesek és támogatásra szorulók, Istent szeretők és a természet barátai között – folytatta Bajnóczi Szilvia Sára, a Nyolc Boldogság Közösség vezető nővére. – Látszólag egy faluvégi csendes zarándokhelyen vagyunk, ahova a helyi lakosságszámnak többszöröse érkezik minden hónap 13-án, míg nyaranta egy ifjúsági és egy gyerektábor 100-150 fős létszámmal népesíti be a templom körüli dombokat. Közösségi házukban pedig évente 1000-1500 látogatót fogadunk.

Mire fordítják a támogatást?

Sára nővér beszélt arról is, hogy a félmilliárd forintos támogatást a régi kolostorépület felújítására költik. Ennek során 

  • megújul többek közt a zarándokok által használt vizesblokk, 
  • a parkolóban pedig fogadópont épül kegytárgybolttal, valamint akadálymentesített mosdóval. 

A munkálatokat várhatóan 2027 tavaszára fejezik be.

Bajnóczi Szilvia Sára és Soltész Miklós a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom előtt
Bajnóczi Szilvia Sára és Soltész Miklós a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom előtt
Fotó: Gyuricza Ferenc

Új templom is épült

Az eseményen jelen volt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy a kormány célzott támogatásainak köszönhetően már eddig is óriási összeg érkezett a dél-zalai régióba, amit kifejezetten templomrekonstrukciókra fordíthattak, de új templom is épült Dél-Zalában. A képviselő arra is kitért, hogy Soltész Miklós államtitkár nem először jár Homokkomáromban, így már korábban felismerte, hogy a kegyhelyre annak szépsége, illetve annak okán, hogy idejárnak az emberek, áldozni kell. Cseresnyés Péter szerint a kormány figyel az itteni a közösségre, ennek példája a kolostor és a templom felújítása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu