3 órája
Félmilliárd forint kormányzati támogatás a katolikus egyház dél-zalai lelki erőművének felújítására
A katolikus egyház lelki erőművének nevezte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt a dél-zalai települést, amit minden hónap 13-án zarándokok százai keresnek fel, és ahol egy női szerzetesrend is működik. Soltész Miklós erről szombaton este beszélt, amikor a helyszínen bejelentette, hogy a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom renoválására 25, míg a Nyolc Boldogság Közösség által használt kolostorépület felújítására félmilliárd forintot biztosít az állam.
Cseresnyés Péter (balról), Nikli Zsolt, Soltész Miklós és Bajnóczi Szilvia Sára a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplomnál
Fotó: Gyuricza Ferenc
Homokkomáromban minden hónap 13-án engesztelő napot tartanak, amin rendszerint hívek százai vesznek részt. Így történt ez szeptemberben is, ám a szombati vallási rendezvény mégiscsak különbözött a többi hasonló eseménytől, hiszen Soltész Miklós – aki részt vett az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspöke, Martos Levente Balázs vezette szentmisén – ezt az alkalmat használta ki arra, hogy a helyszínen beszéljen a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom és a Nyolc Boldogság Közösség jelentőségéről.
Az államtitkár úgy fogalmazott: nagyon sokan járnak a kegytemplomba és a Nyolc Boldogság Közösség lelki gyakorlataira, imádságos alkalmaira, a kormány ezért is tartotta fontos feladatának a kegy- és zarándokhely megújulásának támogatását. A templom felújítására első ütemben 25 millió forintot biztosít az állam, ebből a tornyot teszik rendbe, majd ezt követheti – újabb támogatásokkal a belső szerkezet, a belső rész megújítása. Az egykori ferences rendházból kialakított kolostorépület megújítására pedig félmilliárd forintot fordítanak. Soltész Miklós emlékeztetett rá: Homokkomárom a Kisboldogasszony kegytemploma által és a Nyolc Boldogság Közösségen keresztül a közösségeket, imádságos életet és a lelkigyakorlatokat szolgálja.
Ezeréves egyház
- A Homokkomáromnak nyújtott támogatás beleillik abba a kormányzati törekvésbe, hogy Magyarországon nem bezárjuk a templomokat és a kolostorokat, nem átalakítjuk őket adott esetben szórakozóhelyekké, hotelekké, rosszabb esetben pedig más, távoli felekezeteknek adjuk át, hanem sokkal inkább az a törekvés, hogy megmaradjon a kereszténység, az ezeréves egyház, amelyre Magyarország támaszkodhat és amiből merítkezünk – fogalmazta meg az államtitkár.
A homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom
Nikli Zsolt plébános magáról a Kisboldogasszony-templomról beszélt. Mint mondotta: annak építése 1722-ben kezdődött el, s mára a Délnyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb kegyhelyévé vált. Egyik jellegzetessége, hogy itt őrzik a Krisztusért 150-ben, azaz közel ezer éve vértanúhalált halt Kis Szent Félix ereklyéjét, míg a templom bejáratánál egy album található azon gyermekek fotóival, akiket a szüleik „itt imádkoztak ki”. A plébános ezzel arra utalt, hogy nagyon sok olyan házaspár is megfordul Homokkomáromban, akiknek csak hosszú idő után fogant meg gyermekük, ők a Szűzanyának hálát adva, megköszönve helyezik el a fotókat az albumba.
- Hétről hétre sokan, hónapról hónapra pedig több százan jönnek Homokkomáromba, hogy lelki felüdülést leljenek – tette még hozzá a plébános, majd arról beszélt még, hogy bár a torony megviselt állapotban van, de a közelmúltban elkészült az épület vízelvezetése, illetve a bejárat melletti felvizesedett falat is meg tudták újítani az egyházmegye támogatásával, illetve a hívek adományainak köszönhetően.
A Nyolc Boldogság Közösség rendháza
- Közösségük 35 éve szolgál ezen a helyen, lelkiségünk alappillére a kommunió, a párbeszéd, az egység keresése és egymás tisztelete. Hidakat szeretnének építeni a hagyomány és megújulás, szerzetesség, papság és világi hívek, idősek és fiatalok, egészségesek és támogatásra szorulók, Istent szeretők és a természet barátai között – folytatta Bajnóczi Szilvia Sára, a Nyolc Boldogság Közösség vezető nővére. – Látszólag egy faluvégi csendes zarándokhelyen vagyunk, ahova a helyi lakosságszámnak többszöröse érkezik minden hónap 13-án, míg nyaranta egy ifjúsági és egy gyerektábor 100-150 fős létszámmal népesíti be a templom körüli dombokat. Közösségi házukban pedig évente 1000-1500 látogatót fogadunk.
Mire fordítják a támogatást?
Sára nővér beszélt arról is, hogy a félmilliárd forintos támogatást a régi kolostorépület felújítására költik. Ennek során
- megújul többek közt a zarándokok által használt vizesblokk,
- a parkolóban pedig fogadópont épül kegytárgybolttal, valamint akadálymentesített mosdóval.
A munkálatokat várhatóan 2027 tavaszára fejezik be.
Új templom is épült
Az eseményen jelen volt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy a kormány célzott támogatásainak köszönhetően már eddig is óriási összeg érkezett a dél-zalai régióba, amit kifejezetten templomrekonstrukciókra fordíthattak, de új templom is épült Dél-Zalában. A képviselő arra is kitért, hogy Soltész Miklós államtitkár nem először jár Homokkomáromban, így már korábban felismerte, hogy a kegyhelyre annak szépsége, illetve annak okán, hogy idejárnak az emberek, áldozni kell. Cseresnyés Péter szerint a kormány figyel az itteni a közösségre, ennek példája a kolostor és a templom felújítása.