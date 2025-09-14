Félmilliárd forint kormányzati támogatás a katolikus egyház dél-zalai lelki erőművének felújítására

Homokkomáromban minden hónap 13-án engesztelő napot tartanak, amin rendszerint hívek százai vesznek részt. Így történt ez szeptemberben is, ám a szombati vallási rendezvény mégiscsak különbözött a többi hasonló eseménytől, hiszen Soltész Miklós – aki részt vett az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspöke, Martos Levente Balázs vezette szentmisén – ezt az alkalmat használta ki arra, hogy a helyszínen beszéljen a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom és a Nyolc Boldogság Közösség jelentőségéről.

Bajnóczi Szilvia Sára (balról), Cseresnyés Péter, Soltész Miklós és Nikli Zsolt a homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplomnál

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az államtitkár úgy fogalmazott: nagyon sokan járnak a kegytemplomba és a Nyolc Boldogság Közösség lelki gyakorlataira, imádságos alkalmaira, a kormány ezért is tartotta fontos feladatának a kegy- és zarándokhely megújulásának támogatását. A templom felújítására első ütemben 25 millió forintot biztosít az állam, ebből a tornyot teszik rendbe, majd ezt követheti – újabb támogatásokkal a belső szerkezet, a belső rész megújítása. Az egykori ferences rendházból kialakított kolostorépület megújítására pedig félmilliárd forintot fordítanak. Soltész Miklós emlékeztetett rá: Homokkomárom a Kisboldogasszony kegytemploma által és a Nyolc Boldogság Közösségen keresztül a közösségeket, imádságos életet és a lelkigyakorlatokat szolgálja.

Ezeréves egyház

- A Homokkomáromnak nyújtott támogatás beleillik abba a kormányzati törekvésbe, hogy Magyarországon nem bezárjuk a templomokat és a kolostorokat, nem átalakítjuk őket adott esetben szórakozóhelyekké, hotelekké, rosszabb esetben pedig más, távoli felekezeteknek adjuk át, hanem sokkal inkább az a törekvés, hogy megmaradjon a kereszténység, az ezeréves egyház, amelyre Magyarország támaszkodhat és amiből merítkezünk – fogalmazta meg az államtitkár.

A homokkomáromi Kisboldogasszony-kegytemplom

Nikli Zsolt plébános magáról a Kisboldogasszony-templomról beszélt. Mint mondotta: annak építése 1722-ben kezdődött el, s mára a Délnyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb kegyhelyévé vált. Egyik jellegzetessége, hogy itt őrzik a Krisztusért 150-ben, azaz közel ezer éve vértanúhalált halt Kis Szent Félix ereklyéjét, míg a templom bejáratánál egy album található azon gyermekek fotóival, akiket a szüleik „itt imádkoztak ki”. A plébános ezzel arra utalt, hogy nagyon sok olyan házaspár is megfordul Homokkomáromban, akiknek csak hosszú idő után fogant meg gyermekük, ők a Szűzanyának hálát adva, megköszönve helyezik el a fotókat az albumba.