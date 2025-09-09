1 órája
Holdfogyatkozás – Egerszeg éjszakai fényei (galéria)
Nagyon készültem az év égi eseményére, a holdfogyatkozásra. Kinéztem a jó helyet is hozzá, János barátomnál a Csácsi-hegyen, ahonnét sehol nem ütközött akadályba a kilátás. Lázasan kutattam napközben az időjóslásokat, s egyre rosszabb hírekbe botlottam. Zalában, Egerszegre felhős időt jósoltak a fogyatkozás idejére, s így is lett!
Megérkezett a telefonra az első kép a vörös holdról. Felettünk felhős volt az ég…
Fotó: Győrffy István
Jánoséknál a hegyen lágy felhő takarta be az égboltot, míg a dombtető, s lábunk alatt a város sokáig világos volt. Eljött a hold feljövetelének ideje, este fél nyolc, amikor már látnunk kellett volna az égitestet. A táj szürkült, sorra kapcsolódtak fel a völgyben a villanyok, de az égen a kozmikus kísérőnknek nyoma sem volt, elbújt a felhők mögött… Múlt az idő, a telefonomra egy barátomtól megérkezett az első vörös hold, nekik azon a tájon szerencséjük volt. Én jobb híján, csak a városról tudtam villanyragyogásos képeket készíteni. Ezek is szépek lettek…
Elindultunk haza, s mire megérkeztünk megjelent az égen a hold, de párába burkolódzva. Még néhányszor megnéztem az éljjel is a holdat, de csak egy elmaszatolódott fénygombócot láttam. Korán ébredtem, úgy öt óra tájban, akkor a hold egy jó tenyérnyire volt a horizont felett, nyugodni készült. Jó éjszakát!
Holdfogyatkozás – Egerszeg éjszakai fényeiFotók: Győrffy István