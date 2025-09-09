szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vérhold

1 órája

Holdfogyatkozás – Egerszeg éjszakai fényei (galéria)

Címkék#hold#Csácsi-hegyen#égbolt

Nagyon készültem az év égi eseményére, a holdfogyatkozásra. Kinéztem a jó helyet is hozzá, János barátomnál a Csácsi-hegyen, ahonnét sehol nem ütközött akadályba a kilátás. Lázasan kutattam napközben az időjóslásokat, s egyre rosszabb hírekbe botlottam. Zalában, Egerszegre felhős időt jósoltak a fogyatkozás idejére, s így is lett!

Győrffy István
Holdfogyatkozás – Egerszeg éjszakai fényei (galéria)

Megérkezett a telefonra az első kép a vörös holdról. Felettünk felhős volt az ég…

Fotó: Győrffy István

Jánoséknál a hegyen lágy felhő takarta be az égboltot, míg a dombtető, s lábunk alatt a város sokáig világos volt. Eljött a hold feljövetelének ideje, este fél nyolc, amikor már látnunk kellett volna az égitestet. A táj szürkült, sorra kapcsolódtak fel a völgyben a villanyok, de az égen a kozmikus kísérőnknek nyoma sem volt, elbújt a felhők mögött… Múlt az idő, a telefonomra egy barátomtól megérkezett az első vörös hold, nekik azon a tájon szerencséjük volt. Én jobb híján, csak a városról tudtam villanyragyogásos képeket készíteni. Ezek is szépek lettek…

Fényárban úszott a város
Fotó: Győrffy István
Nálunk párában úszott a hold
Fotó: Győrffy István
Kora reggel öt órakor fényesen búcsúzott a hold
Fotó: Győrffy István

Elindultunk haza, s mire megérkeztünk megjelent az égen a hold, de párába burkolódzva. Még néhányszor megnéztem az éljjel is a holdat, de csak egy elmaszatolódott fénygombócot láttam. Korán ébredtem, úgy öt óra tájban, akkor a hold egy jó tenyérnyire volt a horizont felett, nyugodni készült. Jó éjszakát!

Holdfogyatkozás – Egerszeg éjszakai fényei

Fotók: Győrffy István

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu