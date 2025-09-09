Holdfogyatkozás – Egerszeg éjszakai fényei (galéria)

Jánoséknál a hegyen lágy felhő takarta be az égboltot, míg a dombtető, s lábunk alatt a város sokáig világos volt. Eljött a hold feljövetelének ideje, este fél nyolc, amikor már látnunk kellett volna az égitestet. A táj szürkült, sorra kapcsolódtak fel a völgyben a villanyok, de az égen a kozmikus kísérőnknek nyoma sem volt, elbújt a felhők mögött… Múlt az idő, a telefonomra egy barátomtól megérkezett az első vörös hold, nekik azon a tájon szerencséjük volt. Én jobb híján, csak a városról tudtam villanyragyogásos képeket készíteni. Ezek is szépek lettek…

Fényárban úszott a város

Fotó: Győrffy István

Nálunk párában úszott a hold

Fotó: Győrffy István

Kora reggel öt órakor fényesen búcsúzott a hold

Fotó: Győrffy István

Elindultunk haza, s mire megérkeztünk megjelent az égen a hold, de párába burkolódzva. Még néhányszor megnéztem az éljjel is a holdat, de csak egy elmaszatolódott fénygombócot láttam. Korán ébredtem, úgy öt óra tájban, akkor a hold egy jó tenyérnyire volt a horizont felett, nyugodni készült. Jó éjszakát!