2 órája

Áldott állapotban is a kispadon – a zalai tréner boldogsága (podcast)

Kissné Gliba Adrienn#NB II#Hévíz SK#család#kézilabda

A „trónörökös” sportos családba született, s ott van a meccseken is, meséli Kissné Gliba Adrienn, az NB II.-be visszajutott Hévíz SK női kézilabdacsapatának vezetőedzője. A szakember áldott állapotban is leült a kispadra, s mindössze néhány hónapot hagyott ki, majd ismét munkába állt a Hévíz SK trénereként. Erről is beszélgettünk a Zaol-podcast legfrissebb adásában.

Péter B. Árpád

Kissné Gliba Adrienn elárulta, kisfia „szokott jönni a mérkőzésekre, hisz nagy Hévíz SK-szurkoló". 

Hévíz SK
Lesz ez még fordítva is! Az első meccs után Kissné Gliba Adrienn, a Hévíz SK mestere gratulált a Celldömölk edzőjének, dr. Erőss Péternek
Fotó: PBÁ

Egyensúlyban a Hévíz SK és a család között

– Szerencsém van, mert támogató család áll mellettem, a férjem is a sportban, a labdarúgásban mozog, így pontosan tudja, mivel jár az, ha az ember edző. A szülei is nagyon sokat segítenek, így tudok fókuszálni a kézilabdára, nem azon jár az agyam, hogy otthon mi van – mesélte a szakember. 

Kissné Gliba Adrienn úgy fogalmazott, gyermeke beleszületett ebbe a közegbe, hiszen amikor várandós volt, akkor is edzősködött, s négy hónappal fia születése után ismét leült a kispadra, „így neki természetes, hogy anya vagy apa hétvégente mérkőzésre megy, sőt: most már sok sikert kíván, s jön szurkolni”. 

Kissné Gliba Adrienn: Úgy érzem, a lányok képesek a bennmaradás kivívására, s azon dolgozunk hétről hétre, hogy ők is elhiggyék ezt. Onnantól pedig a határ a csillagos ég… 
Fotó: PBÁ

A labdarúgás jobban érdekli...

– Hogy miben lesz sikeres? Szerencsére ügyesen mozog, s jelen állás szerint a labdarúgás jobban érdekli, mint a kézilabda, de majd meglátjuk… – tette hozzá Kissné Gliba Adrienn.

Természetesen szóba került a csapat is, amelynek a bennmaradás a célja az NB II.-ben.

A szurkolókra nagy szükség lesz az idény során
Fotó: PBÁ

Határ a csillagos ég

– Bízom a lányokban, s úgy vélem: közösen képesek vagyunk megugrani a bennmaradás feladatát. A célom az, hogy hétről hétre egyre stabilabb s minél jobb játékot nyújtsunk. Egészen biztosan lesznek hullámvölgyek, nehezebb mérkőzések, akkor kell majd nagyon erősnek lenni, s szükség van a támogató közönségre, mint az első mérkőzésen is. Annak ellenére, hogy a nyitányon vereséggel jöttünk le a pályáról, vastapsot kaptunk, s fontos, hogy érezzék a lányok: a bizalom megvan feléjük. Úgy érzem, képesek a bennmaradás kivívására, s azon dolgozunk hétről hétre, hogy ők is elhiggyék ezt. Onnantól pedig a határ a csillagos ég… – jelentette ki Kissné Gliba Adrienn

Vastaps a nyitányon

  • a bajnokság nyitányán a Celldömölk ugyan három góllal, 27-24-re győzött, de a publikum vastapssal ismerte el a zöld-fehérek teljesítményét
  • a mezőny legeredményesebb játékosa, Holczbauer Zsófia nyolc találatig jutott, Pintér-Berecz Nikolett pedig öt gólt szerzett
  • jövő héten vasárnap Lipóton lép pályára a Hévíz SK

 

