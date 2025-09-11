szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Adathalászat, online csalás, kábítószer

1 órája

Hetvenkedő hatvanasok – egy zalai bűntény nyomába eredtek az ezüstkorúak (galéria)

Címkék#vetélkedő#Zalaegerszeg#Hetvenkedő hatvanasok

Egy 1932-ben történt „gyilkosság” kapcsán is nyomoztak. Ezzel a programmal kezdődött szerda délután a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Hetvenkedő hatvanasok elnevezésű kétnapos vetélkedője Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, amelyen Budapest és az ország valamennyi vármegyéje képviselteti magát.

Antal Lívia

A Hetvenkedő hatvanasok vetélkedősorozat célcsoportja az idős korosztály, központi témája pedig a kiberbiztonság, az adathalászat, az online csalások és a kábítószer-bűnözés, mondta érdeklődésünkre dr. Andor László r. alezredes, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője. Az ezüstkorúak a csütörtöki vetélkedő során számot adnak arról, hogy mennyire ismerik az őket fenyegető veszélyeket. A vetélkedő jelentősége, hogy a résztvevőkön keresztül minél több emberhez eljuthatnak azok a bűnmegelőzési információk, amelyek birtokában, remélhetőleg minél kevesebben válnak áldozattá.

Hetvenkedő hatvanasok bűnmegelőzési vetélkedősorozat Zalaegerszegen
Hetvenkedő hatvanasok. Dr. Andor László, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője köszönti a résztvevőket a vetélkedősorozat megnyitóján.
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Hetvenkedő hatvanasok – nyolcvanan vetélkednek

A vetélkedősorozatot kétévente rendezik meg. 2011-ben indult, 2017-ben bővítették ki országos szintűre. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács finanszírozásával valósítják meg az idei kétnapos vetélkedőt, amelyen nyolcvanan vesznek részt. Nem a versengés a cél, hanem az, hogy a megszerzett bűnmegelőzési ismeretek segítségükre legyenek a mindennapokban, mondta Tóth László r. alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője. 

Krimi a javából. A zalaegerszegi Tourinform-iroda jóvoltából egy régen történt bűnügy megfejtésre várt résztvevőkre a megnyitón.
Krimi a javából. A zalaegerszegi Tourinform-iroda jóvoltából egy régen történt bűnügy megfejtése várt résztvevőkre a megnyitón.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere méltatta, hogy a zalai rendőrök kezdeményezése országossá nőtte ki magát. Az önkormányzat szívesen támogatja a rendezvényt a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem biztosításával és a Tourinform-iroda közreműködésével. Egy ilyen vetélkedő nemcsak tudással vértezi fel az időseket, hanem aktivitásukat is segíti, fogalmazott. 

Hetvenkedő hatvanasok

Fotók: Pezzetta Umberto

 

