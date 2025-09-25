Szüreti felvonulás vagy otthoni tevékenység Zalában? Cudar világ lesz, mutatjuk a hétvége időjárását

A koponyeg.hu portál előrejelzése szerint pénteken továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható. Szombaton délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. Változó felhőzet ígérkezik vasárnap is, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik, csapadék már kevesebb lesz.