szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Szüreti felvonulás vagy otthoni tevékenység Zalában? Cudar világ lesz, mutatjuk a hétvége időjárását

Címkék#csúcsérték#hőmérséklet#szél#csapadék

Ezekben a napokban, hetekben a legtöbb helyen a szép őszt ünnepelnék Zalában. Ez az időszak a terménybetakarítás és persze a szüreti mulatságok ideje. Kérdés, hogy az időjárás mennyire lesz kegyes a hétvégi programok szervezőihez, s hogy a kertekbe ki tudunk-e menni végre ennyi esőzés után?

Zaol.hu
Szüreti felvonulás vagy otthoni tevékenység Zalában? Cudar világ lesz, mutatjuk a hétvége időjárását

Hétvégén vajon milyen idő vár ránk?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A koponyeg.hu portál előrejelzése szerint pénteken továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható. Szombaton délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. Változó felhőzet ígérkezik vasárnap is, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik, csapadék már kevesebb lesz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu