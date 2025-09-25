1 órája
Szüreti felvonulás vagy otthoni tevékenység Zalában? Cudar világ lesz, mutatjuk a hétvége időjárását
Ezekben a napokban, hetekben a legtöbb helyen a szép őszt ünnepelnék Zalában. Ez az időszak a terménybetakarítás és persze a szüreti mulatságok ideje. Kérdés, hogy az időjárás mennyire lesz kegyes a hétvégi programok szervezőihez, s hogy a kertekbe ki tudunk-e menni végre ennyi esőzés után?
Hétvégén vajon milyen idő vár ránk?
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A koponyeg.hu portál előrejelzése szerint pénteken továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható. Szombaton délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók. Változó felhőzet ígérkezik vasárnap is, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik, csapadék már kevesebb lesz.