Hétfőn és kedden teljes útzár lesz ebben a nagykanizsai utcában

Hétfőn és kedden teljes útlezárás lesz a Szentgyörgyvölgyi hegyen, a Szent György utcában.

Fotó: Via Kanizsa

A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a Szentgyörgyvári hegyen a Szent György út 61-86. sz. közötti útszakaszon martaszfaltos burkolatot készít az általa megbízott vállalkozó.

A munkálatok miatt 2025. szeptember 15-16-án 7.30 és 17.00 között teljes útlezárás lesz. Az érintett szakaszon lévõ ingatlanok megközelítése és az azokról való kiközlekedés a fenti idõszakban nem lesz lehetséges.

Az útlezárástól délre esõ ingatlanok a miklósfai buszfordulótól induló Cseke Ferenc útról közelíthetõek meg.

 

