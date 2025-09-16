51 perce
Amikor megszépülnek az emlékek: hatvan éve végeztek, s most újra összejöttek
Kerek érettségi évfordulót ünnepelt egy társaság múlt héten a Göcsej Palatinus étteremben, ahol ezelőtt öt évvel is találkoztak. A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban éppen hatvan éve, 1965-ben végzett a 32 fős IV. B osztály. Zöldág Imréné volt az osztályfőnökük, vele egyszer találkozhattak, később Horváth Imre tanár urat fogadták tiszteletbeli osztályfőnöknek.
Szeptember 12-én, pénteken 13 fő érkezett az egykori osztályból a baráti beszélgetésre a városból és környékéről. Lapunkat arról is tájékoztatták, hogy korukra való tekintettel ezentúl nem ötévente hívják össze az érettségi találkozót, hanem leszűkítik azt kettő esztendőre. Így legközelebb 2027-ben látják egymást viszont, legalábbis így hivatalosan.