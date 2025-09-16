szeptember 16., kedd

Amikor megszépülnek az emlékek: hatvan éve végeztek, s most újra összejöttek

Kerek érettségi évfordulót ünnepelt egy társaság múlt héten a Göcsej Palatinus étteremben, ahol ezelőtt öt évvel is találkoztak. A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban éppen hatvan éve, 1965-ben végzett a 32 fős IV. B osztály. Zöldág Imréné volt az osztályfőnökük, vele egyszer találkozhattak, később Horváth Imre tanár urat fogadták tiszteletbeli osztályfőnöknek.

Mozsár Eszter
Hatvanéves érettségi találkozó Zalaegerszegen
Hatvan évvel ezelőtt ballagtak el, még most is tartják a kapcsolatot. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Szeptember 12-én, pénteken 13 fő érkezett az egykori osztályból a baráti beszélgetésre a városból és környékéről. Lapunkat arról is tájékoztatták, hogy korukra való tekintettel ezentúl nem ötévente hívják össze az érettségi találkozót, hanem leszűkítik azt kettő esztendőre. Így legközelebb 2027-ben látják egymást viszont, legalábbis így hivatalosan.

 

