Amikor megszépülnek az emlékek: hatvan éve végeztek, s most újra összejöttek

Hatvan évvel ezelőtt ballagtak el, még most is tartják a kapcsolatot.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Szeptember 12-én, pénteken 13 fő érkezett az egykori osztályból a baráti beszélgetésre a városból és környékéről. Lapunkat arról is tájékoztatták, hogy korukra való tekintettel ezentúl nem ötévente hívják össze az érettségi találkozót, hanem leszűkítik azt kettő esztendőre. Így legközelebb 2027-ben látják egymást viszont, legalábbis így hivatalosan.