Jönnek a határátlépés új szabályai: októberben indul az EU digitális beléptető rendszere

A határregisztrációs rendszer (EES) ezentúl felváltja a hagyományos útlevélbélyegzési folyamatot. A határátlépés mostantól szintet lép az Európai Unió új szabályozása szerint.

Határátlépés 2.0: októberben indul az EU digitális beléptető rendszere – ujjlenyomat és arckép-azonosítás.

Fotó: EvgeniyShkolenko / Forrás: Getty Images

Határátlépés: ujjlenyomat és digitális arckép

A nem uniós állampolgároknak – beleértve a nemzetközi látogatókat is, akik vízummal rendelkeznek, és akik vízummentes utazók is – regisztrálniuk kell ujjlenyomatukat és arcképmásukat az EU külső határainak átlépésekor. A biometrikus adatok mellett, a határátlépés során, a rendszer rögzíti a neveket, az úti okmányok adatait, valamint a belépés vagy kilépés dátumát és helyét. A beléptetés megtagadását is digitálisan tárolják.

Az EES szerint a „nem uniós állampolgár” olyan utazó, aki nem rendelkezik az Európai Unió egyik országának, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc állampolgárságával sem.

Az új rendszer okai

Az illegális migráció megelőzése az egyik fő cél. Az EES segít nyomon követni, hogy ki érkezik a schengeni térségbe és ki onnan, az ujjlenyomat- és arcadatok felhasználásával megakadályozza, hogy az emberek túllépjék a tartózkodási időt, hamis személyazonosságot használjanak, vagy visszaéljenek a vízummentes utazással. A hatóságok szerint a rendszer a legális turisták utazását is megkönnyíti azáltal, hogy felgyorsítja a határellenőrzést az automatizált kapuk és az önkiszolgáló kioszkok segítségével. A rendszerrel a bevándorlási tisztviselők megbízhatóbb adatokkal fognak rendelkezni, mint eddig, a kézi bélyegzők korszakában.

Hogyan fog működni az új rendszer?

Az új ellenőrzések fokozatosan, októberben kezdődnek, a teljes körű bevezetés pedig 2026 áprilisára várható minden határátkelőhelyen. A bevezetés után az első alkalommal belépőknek meg kell adniuk adataikat, míg a visszatérő utazóknak csak ellenőrzésen kell átesniük, mivel adataikat már tárolják a rendszerben. A rendszer az EU biztonsági intézkedéseinek részét képezi, amelyek célja a határigazgatás megerősítése és a határokon átnyúló bűnözés és terrorizmus megelőzése.

Mire számíthatnak az utazók?

Az új rendszert használók kezdetben hosszabb feldolgozási időket tapasztalhatnak, de a határőrök arra számítanak, hogy az önkiszolgáló kioszkok és a mobilalkalmazások megkönnyítik a folyamatot. A biometrikus útlevéllel rendelkező utazók számos ellenőrző ponton gyorsabb automatizált kapukat használhatnak.

Az új szabályok nem vonatkoznak az EES-t használó európai országok, valamint Ciprus és Írország állampolgáraira. Olyan nem uniós állampolgárokra, akik tartózkodási kártyával rendelkeznek, és közvetlen rokoni kapcsolatban állnak egy uniós polgárral.

A határregisztrációs rendszer tervét először 2016-ban mutatták be az EU intelligens határellenőrzési csomagjának keretében, majd az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben jóváhagyta. A tisztviselők a bevezetést kulcsfontosságú lépésnek tekintik az európai határok biztonságosabbá tétele és a zökkenőmentesebb utazás biztosítása felé.