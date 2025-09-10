szeptember 10., szerda

Üresek

1 órája

Mi van itt?! Három üzlet zárt be a zalai város sétálóutcáján

Úgy tűnik, kevés vállalkozót vonz Nagykanizsán az Ady utca sétálóutcai szakasza. Az elmúlt időszakban három, közvetlenül egymás mellett lévő üzlet is bezárt, vagy épp más városba költözött.

Benedek Bálint
Mi van itt?! Három üzlet zárt be a zalai város sétálóutcáján

Nagykanizsán az Ady utca sétálóutcai részén három üzlethelyiség is üresen tátong

Fotó: Szakony Attila

Az Ady utca sétálóutcai része többször került a figyelem középpontjába. Korábban a lerakott térkövek annyira meglazultak, hogy mozogtak a járókelők lábai alatt. Ezt a problémát a mai napig nem sikerült orvosolni. Itt van a sokat emlegetett Vasemberház, amelynek árkádjai továbbra is borzalmas, elhanyagolt állapotban vannak. Az Ady utca 1. számú épület külső és belső vakolatának darabjai pedig olykor a járókelők közé hullottak.

sétálóutca
Három üzlet zárt be egymás mellett, azóta üresek
Fotó: Szakony Attila

Egyetlen éttermen kívül több vendéglátóegység nem üzemel. Az utolsó, egy cukrászda információink szerint egy másik zalai városba költözött. A mellette lévő "gyrosbár" egyszer csak nem nyitott ki, de az ingatlaniroda sem működik már. Ez a három üzlethelyiség egymás mellett keresi legújabb bérlőjét a sétálóutca közepén...

 

