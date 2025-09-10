Mi van itt?! Három üzlet zárt be a zalai város sétálóutcáján

Az Ady utca sétálóutcai része többször került a figyelem középpontjába. Korábban a lerakott térkövek annyira meglazultak, hogy mozogtak a járókelők lábai alatt. Ezt a problémát a mai napig nem sikerült orvosolni. Itt van a sokat emlegetett Vasemberház, amelynek árkádjai továbbra is borzalmas, elhanyagolt állapotban vannak. Az Ady utca 1. számú épület külső és belső vakolatának darabjai pedig olykor a járókelők közé hullottak.

Három üzlet zárt be egymás mellett, azóta üresek

Fotó: Szakony Attila

Egyetlen éttermen kívül több vendéglátóegység nem üzemel. Az utolsó, egy cukrászda információink szerint egy másik zalai városba költözött. A mellette lévő "gyrosbár" egyszer csak nem nyitott ki, de az ingatlaniroda sem működik már. Ez a három üzlethelyiség egymás mellett keresi legújabb bérlőjét a sétálóutca közepén...