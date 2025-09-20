szeptember 20., szombat

Három ország, három élmény – meglepő, mit hozott a külföldi út a zalai diákoknak

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma számára az Erasmus program évek óta kiemelt lehetőség. A nemzetközi tapasztalat ugyanis nemcsak szakmai tudást, hanem életre szóló élményeket és fontos nyelvi készségeket is ad a fiataloknak.

Jóna István

Az elmúlt tanévben sikeres „Induljunk tanulni Európába” című Erasmus+ pályázatnak (2024-1-HU01-KA122-VET-000240014) köszönhetően Görögországban és Németországban, míg a Magyar Épületgépész Vállalkozók Egyesületének nyertes Erasmus pályázatának kedvezményezettjeiként Ausztriában járhattak a diákok és kísérő tanáraik: összesen harminchat tanuló és hat pedagógus vett részt a programokban.

Erasmus: Ausztriában is járhattak a diákok Fotó: Széchenyi Technikum

– Intézményünk az előző tanévben 67 122 eurót nyert el az Európai Unió pályázatából, amelynek köszönhetően a villamosipar és elektronika, valamint az építőipar ágazat technikus diákjai vehettek részt külföldi gyakorlatokon. Emellett az épületgépész technikusok a Magyar Gázipari Vállalkozók Országos Szövetségének Erasmus-pályázata keretében jutottak el Ausztriába – fogalmazott Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató.

Kiemelte, hogy az Erasmus számukra nemcsak lehetőség, hanem hosszú távú befektetés is: a diákjaik nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, és olyan élményekkel térnek haza, amelyek egész életükre hatással lesznek.

Tavasszal a villamosipari és elektronikai ágazat tanulói utaztak el Görögországba. A háromhetes szakmai gyakorlat során a diákok két céghez kerültek beosztásra, ahol valódi feladatokkal kellett helytállniuk.

– A 11.-esek most először tapasztalták meg a munka világát, míg a végzősök már szinte kész szakemberekként dolgoztak. Olyannyira, hogy a helyi partnerek teljes értékű brigádtagként fogadták őket, sőt volt, aki állásajánlatot is kapott – mondta Lipóczki Tamás oktató.

Görögországban a diákok és kísérőik Fotó: Széchenyi Technikum

A szakmai kihívások mellett a nyelvi fejlődés is jelentős volt.

– A gyerekek olyan munkahelyeken dolgoztak, ahol sokféle nemzethez tartozó munkaerő is jelen volt, így egy nemzetközi csapatban kellett boldogulniuk. Ez nagyon valós élethelyzet, hiszen pályakezdőként akárhol vállalnak a fiatalok szakmájukban minőségi munkát, elkerülhetetlen, hogy használniuk kell az idegen nyelvet.– hangsúlyozta Tibola Katalin angoltanár.

A résztvevők közül Farkas Bálint, 12. D osztályos erősáramú elektrotechnikus úgy fogalmazott: – Számomra ez egy felejthetetlen élmény volt. Rengeteg szakmai tapasztalatot hoztunk haza, láttuk, hogyan zajlik a munka egy igazi építkezésen, és olyan tanácsokat kaptunk, amelyek a jövőben is segíthetnek.

Kiruccanás Németországban Fotó: Széchenyi Technikum

Júniusban az épületgépész technikusok Linzben töltöttek el egy hetet. Az út rövidebb volt, ám különösen tanulságosnak bizonyult. A diákok egy szakközépiskola óráiba kapcsolódhattak be, ahol testközelből láthatták, hogyan működik az osztrák iskolai rendszer.

– Ott a diákokat a munkahelyek küldik iskolába, vagyis már konkrét munkahelyhez kötődve kezdik el a képzésüket. Ez teljesen eltér a mi gyakorlatunktól – emelte ki Jacsó Krisztián épületgépész oktató.

A magyar fiatalok bejárhatták az iskola laborjait, megismerkedtek a fűtéstechnika, a gáz- és vízellátás korszerű megoldásaival, sőt néhány feladatot maguk is kipróbálhattak. A tapasztalatok nemcsak szakmai tudást adtak, hanem új szemléletet is: betekintést abba, hogyan működik a duális képzés egy másik országban.

Augusztusban a magasépítő technikusok utaztak Drezdába, ahol a fenntarthatóság és az építőipar jövője került fókuszba.

– A gyerekeknek meg kellett érteniük, hogy mérnökként felelősségük van a jövőért, olyan megoldásokat kell keresniük, amelyek hosszú távon fenntarthatóak – mondta Tibola Katalin.

A diákok komplex feladatot kaptak: tervezniük kellett egy épületet, méretezni a napelemeket, számításokat végezni, majd angol nyelven bemutatni az eredményeket. Munkájukért Europass oklevelet kaptak, amely fontos kiegészítő lehet pályakezdőként.

A csoportot kísérő Andrási Szilvia építész tanár szakmai szemmel hívta fel a figyelmet Drezda építészeti értékeire és modern megoldásaira.

– Olyan épületeket mutatott be a diákoknak, amelyek egyszerre illeszkednek a környezethez és képviselnek újszerű, jövőbe mutató technológiát – számoltak be a résztvevők.

Laczik Andrea némettanár szerint a nyelvi fejlődés is kiemelkedő volt. – A képzés angol nyelven zajlott, a mindennapokban pedig a német nyelvet gyakorolhatták. Ez motiváltabbá tette őket, és látták, mennyire fontos az idegen nyelv a jövőjük szempontjából – emelte ki.

A diákok közül Takács Flórián egy életre szóló élmény kapott.

- Megtanultam tudatosabban gondolkodni, és rájöttem, mennyire fontos a megújuló energiák használata. Farkas Klaudia pedig hozzátette: – A passzívház-technológia lenyűgözött, és biztosan alkalmazni szeretném majd a munkám során.

A három országban megvalósult Erasmus-programok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a széchenyis diákok magabiztosabb, tudatosabb és nyitottabb fiatalokká váljanak. A szakmai tudás mellett nyelvi készségeik, önállóságuk és kulturális tapasztalataik is gazdagodtak.

– Ezek a programok nem csupán tanulmányutak, hanem jövőformáló élmények. A diákjaink olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek egész életükre kihatnak, és segítik őket abban, hogy sikeres szakemberekké váljanak – hangsúlyozta Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató.

 

