Három ország, három élmény – meglepő, mit hozott a külföldi út a zalai diákoknak

Az elmúlt tanévben sikeres „Induljunk tanulni Európába” című Erasmus+ pályázatnak (2024-1-HU01-KA122-VET-000240014) köszönhetően Görögországban és Németországban, míg a Magyar Épületgépész Vállalkozók Egyesületének nyertes Erasmus pályázatának kedvezményezettjeiként Ausztriában járhattak a diákok és kísérő tanáraik: összesen harminchat tanuló és hat pedagógus vett részt a programokban.

Erasmus: Ausztriában is járhattak a diákok Fotó: Széchenyi Technikum

– Intézményünk az előző tanévben 67 122 eurót nyert el az Európai Unió pályázatából, amelynek köszönhetően a villamosipar és elektronika, valamint az építőipar ágazat technikus diákjai vehettek részt külföldi gyakorlatokon. Emellett az épületgépész technikusok a Magyar Gázipari Vállalkozók Országos Szövetségének Erasmus-pályázata keretében jutottak el Ausztriába – fogalmazott Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató.

Kiemelte, hogy az Erasmus számukra nemcsak lehetőség, hanem hosszú távú befektetés is: a diákjaik nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, és olyan élményekkel térnek haza, amelyek egész életükre hatással lesznek.

Tavasszal a villamosipari és elektronikai ágazat tanulói utaztak el Görögországba. A háromhetes szakmai gyakorlat során a diákok két céghez kerültek beosztásra, ahol valódi feladatokkal kellett helytállniuk.

– A 11.-esek most először tapasztalták meg a munka világát, míg a végzősök már szinte kész szakemberekként dolgoztak. Olyannyira, hogy a helyi partnerek teljes értékű brigádtagként fogadták őket, sőt volt, aki állásajánlatot is kapott – mondta Lipóczki Tamás oktató.

Görögországban a diákok és kísérőik Fotó: Széchenyi Technikum

A szakmai kihívások mellett a nyelvi fejlődés is jelentős volt.

– A gyerekek olyan munkahelyeken dolgoztak, ahol sokféle nemzethez tartozó munkaerő is jelen volt, így egy nemzetközi csapatban kellett boldogulniuk. Ez nagyon valós élethelyzet, hiszen pályakezdőként akárhol vállalnak a fiatalok szakmájukban minőségi munkát, elkerülhetetlen, hogy használniuk kell az idegen nyelvet.– hangsúlyozta Tibola Katalin angoltanár.

A résztvevők közül Farkas Bálint, 12. D osztályos erősáramú elektrotechnikus úgy fogalmazott: – Számomra ez egy felejthetetlen élmény volt. Rengeteg szakmai tapasztalatot hoztunk haza, láttuk, hogyan zajlik a munka egy igazi építkezésen, és olyan tanácsokat kaptunk, amelyek a jövőben is segíthetnek.