szeptember 20., szombat

Friderika névnap

28°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Titkos recept

1 órája

Látott már ilyen gusztusos burgert? Akár az ország legjobbja lehet a zalai hamburger (galéria)

Címkék#Horváth Gergely Ádám#alapanyag#hamburger

Az ország burgere címért versenyeznek hamburger készítők szeptember 20-án szombaton Debrecenben. A viadalon a nagykanizsai Adam's Kávézó, Étel- és Koktélbár csapata, Horváth Gergely Ádám és Kovács Márk is indulnak. A hamburger receptje, a hamburger hús és szószok receptjei titkosak. Amit viszont szabad tudni, azt a két srác az egyik tesztsütés alkalmával elárulta portálunknak. Tartsanak velünk, ez finom lesz!

Benedek Bálint
Látott már ilyen gusztusos burgert? Akár az ország legjobbja lehet a zalai hamburger (galéria)

A hamburger receptje titkos, de Horváth Gergely Ádám és Kovács Márk szombaton mindent megtesznek, hogy mindenki megismerhesse őket

Fotó: Benedek Bálint

A hamburger receptje, a hamburger hús, hamburger szószok receptje is mind olyan tételek, melyekről nem lehet semmit sem mondani. Egy ilyen éles verseny esetében ezt teljesen megértjük, viszont néhány érdekességre fény derül.

hamburger recept
A hamburger recept kötelező alapanyagát a húspogácsát a grillrácsra helyezte Horváth Gergely Ádám 
Fotó: Benedek Bálint

Hamburger recept: a húspogácsát a szervezők biztosítják

– Az 5. Szaft 'N Burger országos hamburger sütő verseny és steaksütő tusa versenyt Debrecenben a Békás-tó partján rendezik meg – mondta Horváth Gergely Ádám, az Adam's Kávézó, Étel- és Koktélbár tulajdonosa. – A hamburger egyetlen kötelező elemét a 140 grammos Hortobágy Angus húspogácsát a szervezők biztosítják, ezen kívül minden más alapanyagot tetszés szerint állíthattunk össze. Így is tettünk, például a hamburger zsemlyét Jancsa Jani tartalomgyártó, burgerimádó, street food szakértő és étterem tulajdonos receptje alapján készítettük el. Ezen kívül kevertünk egy speciális bacon-dzsemet, mely két olyan extra alapanyagot tartalmaz, amit nem mondhatunk el. Illetve egy házi mustárt állítottunk össze, amit egy kevés majonézzel lágyítottunk, ez is tartalmaz néhány extra alapanyagot. Ez a három különlegesség, ami kiemelheti a burgerünket a versenytársak közül. A többi hozzávaló, vagyis a frissességet adó saláta, a krémességet biztosító cheddar sajt már amolyan hagyományosnak mondható alapanyagok.

hamburger recept
Cheddar sajtot zsebsárkánnyal olvasztották rá a húspogácsára
Fotó: Benedek Bálint

Hogy készül a hús?

Horváth Gergely Ádám ugyanakkor kiemelte: nem egy elektromos rostlapot használnak, hanem egy Kamado, tojás alakú, faszenes kerti grillt visznek. Így pedig füstöléses eljárással kizárólag médiumra sütik a húspogácsát, melyet maghőmérővel ellenőriznek.

Titkos mozzanatok

A beszélgetés közben Horváth Gergely Ádám és a szakácsnak tanuló Kovács Márk megtartották a kézműves hamburger tesztsütését. Először is felmelegítették a sütőt a megfelelő hőmérsékletre, majd beletették a húspogácsát, melyet megbolondítottak egy szál rozmaringgal és megkentek vajjal. Így mindössze 3 percet sült a pogácsa az egyik, 3 percet a másik oldalán. Ezután kitették pihenni, vagyis az ízek koncentrálódhattak benne. Majd következett a zsemlye pirítása, az egyéb titkos hozzávalók felmelegítése, majd a tálalás, ahol szintén nem készíthettem minden mozzanatról fotót, nehogy a versenytársak ellessék a titkokat.

Bacon-dzsem kerül a hamburgerbe, azt hiszem itt már összefutott a nyál olvasóink szájában
Fotó: Benedek Bálint

A szakma krémje

– A tavalyi győztes mellett a szakma krémje is felsorakozik a versenyen, ezért nagy küzdelemre számítunk – mondta. – Kovács Márk kollégám szakácsnak tanul, s ennek a burgernek a receptjét együtt találtuk ki. Persze a viadalon lesz lehetőség a tanulásra is, így ezért is különleges, hogy ketten leszünk ott.

A fényes tetejű puffanccsal kezdődött a hamburgerforradalom

A street food stílusirányzat elődjénél a nagykanizsai kosaras piac sarkán álló lakókocsiból ettem életemben először hamburgert. A 1990-es években lehetett, amikor már lehetett rajzlapvastagságú húskészítményt kapni az élelmiszer áruházban. A konyhában addig csak tejes kiflibe hajtogattuk ügyesen a műbeles virslit, amire vadul nyomtuk a mustárt és a ketchupot. Nem volt igazán amerikai életérzés, de mi mégis menőnek gondoltuk. Aztán megérkezett a fényes tetejű puffancs zsemle, ami valahogyan otthon szalámis szendvicsként elkészítve nem "működött". Abban a lakókocsiban viszont új életre kelt és a világ legfinomabb hamburgere lett. Akkor így éreztem, pedig csak egy nyamvadt saláta és a kiolvasztott hús pörgött 30 másodpercig a mikrohullámú sütőben. Ezt követően került bele csalamádé, temérdek hagyma, valamint kérdés nélkül ketchup és mustár. Az eltelt bő harminc év alatt pedig ott tartunk, hogy minőségi alapanyagból készült hamburgerek versenyeznek a legjobbnak járó címért... 

A zalai burger

Fotók: Benedek Bálint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu