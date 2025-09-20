1 órája
Látott már ilyen gusztusos burgert? Akár az ország legjobbja lehet a zalai hamburger (galéria)
Az ország burgere címért versenyeznek hamburger készítők szeptember 20-án szombaton Debrecenben. A viadalon a nagykanizsai Adam's Kávézó, Étel- és Koktélbár csapata, Horváth Gergely Ádám és Kovács Márk is indulnak. A hamburger receptje, a hamburger hús és szószok receptjei titkosak. Amit viszont szabad tudni, azt a két srác az egyik tesztsütés alkalmával elárulta portálunknak. Tartsanak velünk, ez finom lesz!
A hamburger receptje titkos, de Horváth Gergely Ádám és Kovács Márk szombaton mindent megtesznek, hogy mindenki megismerhesse őket
Fotó: Benedek Bálint
A hamburger receptje, a hamburger hús, hamburger szószok receptje is mind olyan tételek, melyekről nem lehet semmit sem mondani. Egy ilyen éles verseny esetében ezt teljesen megértjük, viszont néhány érdekességre fény derül.
Hamburger recept: a húspogácsát a szervezők biztosítják
– Az 5. Szaft 'N Burger országos hamburger sütő verseny és steaksütő tusa versenyt Debrecenben a Békás-tó partján rendezik meg – mondta Horváth Gergely Ádám, az Adam's Kávézó, Étel- és Koktélbár tulajdonosa. – A hamburger egyetlen kötelező elemét a 140 grammos Hortobágy Angus húspogácsát a szervezők biztosítják, ezen kívül minden más alapanyagot tetszés szerint állíthattunk össze. Így is tettünk, például a hamburger zsemlyét Jancsa Jani tartalomgyártó, burgerimádó, street food szakértő és étterem tulajdonos receptje alapján készítettük el. Ezen kívül kevertünk egy speciális bacon-dzsemet, mely két olyan extra alapanyagot tartalmaz, amit nem mondhatunk el. Illetve egy házi mustárt állítottunk össze, amit egy kevés majonézzel lágyítottunk, ez is tartalmaz néhány extra alapanyagot. Ez a három különlegesség, ami kiemelheti a burgerünket a versenytársak közül. A többi hozzávaló, vagyis a frissességet adó saláta, a krémességet biztosító cheddar sajt már amolyan hagyományosnak mondható alapanyagok.
Hogy készül a hús?
Horváth Gergely Ádám ugyanakkor kiemelte: nem egy elektromos rostlapot használnak, hanem egy Kamado, tojás alakú, faszenes kerti grillt visznek. Így pedig füstöléses eljárással kizárólag médiumra sütik a húspogácsát, melyet maghőmérővel ellenőriznek.
Titkos mozzanatok
A beszélgetés közben Horváth Gergely Ádám és a szakácsnak tanuló Kovács Márk megtartották a kézműves hamburger tesztsütését. Először is felmelegítették a sütőt a megfelelő hőmérsékletre, majd beletették a húspogácsát, melyet megbolondítottak egy szál rozmaringgal és megkentek vajjal. Így mindössze 3 percet sült a pogácsa az egyik, 3 percet a másik oldalán. Ezután kitették pihenni, vagyis az ízek koncentrálódhattak benne. Majd következett a zsemlye pirítása, az egyéb titkos hozzávalók felmelegítése, majd a tálalás, ahol szintén nem készíthettem minden mozzanatról fotót, nehogy a versenytársak ellessék a titkokat.
A szakma krémje
– A tavalyi győztes mellett a szakma krémje is felsorakozik a versenyen, ezért nagy küzdelemre számítunk – mondta. – Kovács Márk kollégám szakácsnak tanul, s ennek a burgernek a receptjét együtt találtuk ki. Persze a viadalon lesz lehetőség a tanulásra is, így ezért is különleges, hogy ketten leszünk ott.
A fényes tetejű puffanccsal kezdődött a hamburgerforradalom
A street food stílusirányzat elődjénél a nagykanizsai kosaras piac sarkán álló lakókocsiból ettem életemben először hamburgert. A 1990-es években lehetett, amikor már lehetett rajzlapvastagságú húskészítményt kapni az élelmiszer áruházban. A konyhában addig csak tejes kiflibe hajtogattuk ügyesen a műbeles virslit, amire vadul nyomtuk a mustárt és a ketchupot. Nem volt igazán amerikai életérzés, de mi mégis menőnek gondoltuk. Aztán megérkezett a fényes tetejű puffancs zsemle, ami valahogyan otthon szalámis szendvicsként elkészítve nem "működött". Abban a lakókocsiban viszont új életre kelt és a világ legfinomabb hamburgere lett. Akkor így éreztem, pedig csak egy nyamvadt saláta és a kiolvasztott hús pörgött 30 másodpercig a mikrohullámú sütőben. Ezt követően került bele csalamádé, temérdek hagyma, valamint kérdés nélkül ketchup és mustár. Az eltelt bő harminc év alatt pedig ott tartunk, hogy minőségi alapanyagból készült hamburgerek versenyeznek a legjobbnak járó címért...
A zalai burgerFotók: Benedek Bálint
