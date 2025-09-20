Látott már ilyen gusztusos burgert? Akár az ország legjobbja lehet a zalai hamburger (galéria)

A hamburger receptje, a hamburger hús, hamburger szószok receptje is mind olyan tételek, melyekről nem lehet semmit sem mondani. Egy ilyen éles verseny esetében ezt teljesen megértjük, viszont néhány érdekességre fény derül.

A hamburger recept kötelező alapanyagát a húspogácsát a grillrácsra helyezte Horváth Gergely Ádám

Fotó: Benedek Bálint

Hamburger recept: a húspogácsát a szervezők biztosítják

– Az 5. Szaft 'N Burger országos hamburger sütő verseny és steaksütő tusa versenyt Debrecenben a Békás-tó partján rendezik meg – mondta Horváth Gergely Ádám, az Adam's Kávézó, Étel- és Koktélbár tulajdonosa. – A hamburger egyetlen kötelező elemét a 140 grammos Hortobágy Angus húspogácsát a szervezők biztosítják, ezen kívül minden más alapanyagot tetszés szerint állíthattunk össze. Így is tettünk, például a hamburger zsemlyét Jancsa Jani tartalomgyártó, burgerimádó, street food szakértő és étterem tulajdonos receptje alapján készítettük el. Ezen kívül kevertünk egy speciális bacon-dzsemet, mely két olyan extra alapanyagot tartalmaz, amit nem mondhatunk el. Illetve egy házi mustárt állítottunk össze, amit egy kevés majonézzel lágyítottunk, ez is tartalmaz néhány extra alapanyagot. Ez a három különlegesség, ami kiemelheti a burgerünket a versenytársak közül. A többi hozzávaló, vagyis a frissességet adó saláta, a krémességet biztosító cheddar sajt már amolyan hagyományosnak mondható alapanyagok.

Cheddar sajtot zsebsárkánnyal olvasztották rá a húspogácsára

Fotó: Benedek Bálint

Hogy készül a hús?

Horváth Gergely Ádám ugyanakkor kiemelte: nem egy elektromos rostlapot használnak, hanem egy Kamado, tojás alakú, faszenes kerti grillt visznek. Így pedig füstöléses eljárással kizárólag médiumra sütik a húspogácsát, melyet maghőmérővel ellenőriznek.

Titkos mozzanatok

A beszélgetés közben Horváth Gergely Ádám és a szakácsnak tanuló Kovács Márk megtartották a kézműves hamburger tesztsütését. Először is felmelegítették a sütőt a megfelelő hőmérsékletre, majd beletették a húspogácsát, melyet megbolondítottak egy szál rozmaringgal és megkentek vajjal. Így mindössze 3 percet sült a pogácsa az egyik, 3 percet a másik oldalán. Ezután kitették pihenni, vagyis az ízek koncentrálódhattak benne. Majd következett a zsemlye pirítása, az egyéb titkos hozzávalók felmelegítése, majd a tálalás, ahol szintén nem készíthettem minden mozzanatról fotót, nehogy a versenytársak ellessék a titkokat.