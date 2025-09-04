szeptember 4., csütörtök

Szomorú...

1 órája

Haldoklik a legendás fa – több mint kétszáz év tanúja volt

Haldoklik a Dunántúl híres, több mint 200 éves bükkfája, amelyet 2016-ban Az év fája verseny kapcsán az egész ország megismert, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

Egy Facebook-bejegyzés tudatta, hogy a Tókaji-tó partján álló, majd' 220 éves bükkfa betegeskedik. Pedig a történelem őrzője, hiszen látott itt betyárokat, honvédségi bunkereket s a közelében állt a térség híres büféje is. A fa azonban most szemmel láthatóan haldoklik. 

Részletek a sonline.hu-n olvashatók. 

Nincs jó állapotban a híres bükkfa.
Forrás: Facebook / Németh Csilla

 

 

