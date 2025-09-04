Szomorú...
Haldoklik a legendás fa – több mint kétszáz év tanúja volt
Haldoklik a Dunántúl híres, több mint 200 éves bükkfája, amelyet 2016-ban Az év fája verseny kapcsán az egész ország megismert, írja somogyi testvérportálunk.
Egy Facebook-bejegyzés tudatta, hogy a Tókaji-tó partján álló, majd' 220 éves bükkfa betegeskedik. Pedig a történelem őrzője, hiszen látott itt betyárokat, honvédségi bunkereket s a közelében állt a térség híres büféje is. A fa azonban most szemmel láthatóan haldoklik.
