Tragédiával indult a hét, majd egymást érték a balesetek Zalában

Ebben az időjárás is közrejátszott, hiszen az esőtől nedvessé, illetve csúszóssá váltak az utak. Ugyan a halálos kerékpáros gázolást nem ez okozta, a szerdai és csütörtöki baleseti dömpingben azonban feltehetően már közrejátszott a csapadék is. Ezen a két napon ugyanis több pályaelhagyásos baleset is történt, jellemzően a 76-os úton, de történt baleset az M70-es autópályán, illetve Várvölgy, Nagylengyel és Hévíz térségében is.

A múlt hétfői halálos kerékpáros gázolás helyszínére mentőhelikopter is érkezett

Fotó: Pezzetta Umberto

A halálos kerékpáros gázolás körülményeit a rendőrség vizsgálja

Mint azt a halálos kerékpáros gázolás kapcsán megírtuk: az 53 éves biciklis férfi egy személygépkocsival ütközött össze. Ugyan a hivatalos rendőrségi közlemény szerint a baleset körülményeit vizsgálják, helyszíni információink szerint az elhunyt hajtott ki a személygépkocsi elé.

Elképesztő kamionos baleset

A múlt heti balesetek közt akadt egy egészen elképesztő eset is. A 86-os főúton szerdán két kamion ütközött össze, méghozzá oly’ módon, hogy mindkettő a menetirányával szembeni sávban haladt. Ez pedig annak volt betudható, hogy az egyik kamion egy kanyargós részen átsodródott, míg a szembejövő járműszerelvény sofőrje úgy igyekezett elkerülni a frontális ütközést, hogy szintén átkormányozta járművét. A két kamion ennek ellenére ütközött, amitől az egyik jármű – a baleset okozója – az út menti fás-ligetes területre dőlt. A jármű műszaki mentése miatt csütörtökön el kellett terelni a forgalmat a 86-os főút érintett szakaszáról.