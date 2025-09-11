1 órája
Brutális vihar csapott le Balira, gyufaszálként roppantotta össze a fákat – zalaiak beszéltek a katasztrófáról
Lecsapott a vihar Balira, a heves esőzésekben többen meghaltak. A halálos áradások szemtanúja volt egy zalai család is, amely életvitelszerűen él Bali szigetén. Az átélt borzalmakról és arról, mit hagyott maga után a vihar, portálunknak meséltek.
Halálos áradás csapott le Bali szigetére, szerencsére a nagykanizsai család, Nagy Krisztián, Nagy Noel és Füri Ágnes jól vannak, de beszéltek a borzalmas viharról
Fotó: Nagy Krisztián/Olvasó
A nagykanizsai Nagy Krisztián feleségével, Füri Ágnessel és kisfiukkal, Nagy Noellel nemrégiben költöztek ki Balira. A sziget éghajlata trópusi monszun, vagyis kettő: a száraz (június-október) és a nedves évszak (november-március) ismert. A hírekből kiderült, szeptember 10-én szerdán Bali szigetén súlyos áradások és árvizek pusztítottak a heves esőzések következtében. A halálos áradásokról szóló híreket döbbenten figyelték az interneten keresztül, de a vihar pusztításának szemtanúi voltak ők maguk is.
Halálos áradás: szinte az egész szigetet érintette
A rendkívüli mennyiségű csapadék (akár 150 milliméter) szinte az egész szigetet érintette, de főleg Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem és a főváros, Denpasar egyes területeit. Krisztián, Ágnes és Noel a Nyanyi Beach-től nem messze él, ez Bali szigetének Tabanan régiójában található, Beraban falu közelében. Vagyis a halálos áradásoktól mintegy 20 kilométerre.
Bedurvult a vihar
– Már szeptember 9-én, vagyis kedden napközben esős és napsütéses időszakok váltották egymást – mesélte a nagykanizsai család. – Aztán késő este úgy esett, mintha dézsából öntötték volna, dörgött és villámlott. Fél éjszaka nem aludtunk, mert annyira dörgött az ég, hogy a ház is beleremegett, az ajtókeretek mozogtak, ijesztő és félelmetes pillanatokat éltünk át. Mintha földrengés lett volna, pedig ez égzengés volt inkább. Erős villámlásokat láttunk, szinte nappali fény lett egy-egy becsapódáskor. Nem éjszakai vihar volt, reggel még ugyanolyan intenzitással esett az eső.
Mindenkit sokkolt a nagy erejű pusztítás
Hozzátették: reggel nagyon meglepődtek, hiszen jött egy üzenet a telefonra Noel iskolájából, hogy aki az árvíz miatt nem tud elmenni az iskolába, az nyugodtan maradjon otthon. Akkor tódultak a telefonra a hírek, hogy mi történt a sziget belső részeiben. Teljesen sokkolta őket, hogy a vihar milyen nagy erővel pusztított, és sajnos halálos áldozatokat is szedett. Az otthoniak szintén aggódva írták az üzeneteket, hogy jól vannak-e.
Borzasztó látvány
– Tőlünk 20 kilométerre élő magyar barátaink, akik éttermet vezetnek Bali nyugati partján, Seminyak településen, teljesen eláztak – mondta Krisztán és Ágnes. – Olyannyira, hogy a házukba betört az áradás és az ágyukig ér a víz, nem lehet semerre sem mozdulni. S láttuk, hogy a patakok, folyók megduzzadtak egy pillanat alatt, az utcákat elárasztotta a sáros víz. Aztán kimozdultunk, lementünk az óceáni partszakaszra, és valóban borzasztó látvány fogadott bennünket. Mindenütt kidőlt fák, amelyeket a szél felkaphatott és széttört, míg másutt az összes műanyag hulladékot "kirakta" a partra. De még bukósisakot és papucsokat is láttunk, ami eléggé megrendítő volt. Tele van a víz hordalékokkal, felkeverte a vihar az óceánt, mintha egy katasztrófafilmbe cseppentünk volna, olyanba, amilyenbe soha nem szerettünk volna.
Pusztító vihar BalinFotók: Nagy Krisztián
