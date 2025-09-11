Brutális vihar csapott le Balira, gyufaszálként roppantotta össze a fákat – zalaiak beszéltek a katasztrófáról

A nagykanizsai Nagy Krisztián feleségével, Füri Ágnessel és kisfiukkal, Nagy Noellel nemrégiben költöztek ki Balira. A sziget éghajlata trópusi monszun, vagyis kettő: a száraz (június-október) és a nedves évszak (november-március) ismert. A hírekből kiderült, szeptember 10-én szerdán Bali szigetén súlyos áradások és árvizek pusztítottak a heves esőzések következtében. A halálos áradásokról szóló híreket döbbenten figyelték az interneten keresztül, de a vihar pusztításának szemtanúi voltak ők maguk is.

A halálos áradás nyomai az óceánparton Nyanyi Beach-en, Balin

Fotó: Nagy Krisztián/Olvasó

Halálos áradás: szinte az egész szigetet érintette

A rendkívüli mennyiségű csapadék (akár 150 milliméter) szinte az egész szigetet érintette, de főleg Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem és a főváros, Denpasar egyes területeit. Krisztián, Ágnes és Noel a Nyanyi Beach-től nem messze él, ez Bali szigetének Tabanan régiójában található, Beraban falu közelében. Vagyis a halálos áradásoktól mintegy 20 kilométerre.

Nagy Krisztián az egyik fa törzsén, amit az óriási vihar tett le az óceánparton

Fotó: Füri Ágnes/Olvasó

Bedurvult a vihar

– Már szeptember 9-én, vagyis kedden napközben esős és napsütéses időszakok váltották egymást – mesélte a nagykanizsai család. – Aztán késő este úgy esett, mintha dézsából öntötték volna, dörgött és villámlott. Fél éjszaka nem aludtunk, mert annyira dörgött az ég, hogy a ház is beleremegett, az ajtókeretek mozogtak, ijesztő és félelmetes pillanatokat éltünk át. Mintha földrengés lett volna, pedig ez égzengés volt inkább. Erős villámlásokat láttunk, szinte nappali fény lett egy-egy becsapódáskor. Nem éjszakai vihar volt, reggel még ugyanolyan intenzitással esett az eső.

Mindenkit sokkolt a nagy erejű pusztítás

Hozzátették: reggel nagyon meglepődtek, hiszen jött egy üzenet a telefonra Noel iskolájából, hogy aki az árvíz miatt nem tud elmenni az iskolába, az nyugodtan maradjon otthon. Akkor tódultak a telefonra a hírek, hogy mi történt a sziget belső részeiben. Teljesen sokkolta őket, hogy a vihar milyen nagy erővel pusztított, és sajnos halálos áldozatokat is szedett. Az otthoniak szintén aggódva írták az üzeneteket, hogy jól vannak-e.