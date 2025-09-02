szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cikkünk hatására

1 órája

Eltűntek a hajléktalanok holmijai a vizslaparki Címerházból

Címkék#Címerház#Zalaegerszeg#hajléktalan#Vizslapark

Zaol.hu
Eltűntek a hajléktalanok holmijai a vizslaparki Címerházból

A Címerház "lakók" nélkül, ismét eredeti minőségében díszíti a Vizslaparkot.

Fotó: zaol.hu

Mint azt pár nappal ezelőtt megírtuk, áldatlan állapotok uralkodnak a Zalaegerszeg belvárosában található vizslaparki emlékműnél, a hajléktalanok által birtokba vett Címerháznál. Illetve csak uralkodtak. Hétfőn szintén arra vitt az utunk, és azt tapasztaltuk, hogy eltűntek a cikkben említett és lefotózott holmik: a tető alá begyömöszölt ruhaneműk, párnák, takarók. Sőt, még az a könyv is eltűnt, amelynek címe jól rezonált az ott uralkodó állapotokra. Nem csoda, hiszen okafogyottá vált az ottléte.

Az 1997-ben épült vizslaparki emlékmű a nemrég kihelyezett zászlókkal.
Fotó: zaol.hu

Azt, hogy ki számolta fel a belvároshoz nem illő állapotokat, nem tudjuk. Mindenesetre örülünk, hogy cikkünk hatására újra "megdöbbentő élmények" nélkül sétálhatunk Zalaegerszeg legnagyobb zöldfelületű közparkjában, a csodaszép Vizslaparkban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu