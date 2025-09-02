1 órája
Eltűntek a hajléktalanok holmijai a vizslaparki Címerházból
A Címerház "lakók" nélkül, ismét eredeti minőségében díszíti a Vizslaparkot.
Fotó: zaol.hu
Mint azt pár nappal ezelőtt megírtuk, áldatlan állapotok uralkodnak a Zalaegerszeg belvárosában található vizslaparki emlékműnél, a hajléktalanok által birtokba vett Címerháznál. Illetve csak uralkodtak. Hétfőn szintén arra vitt az utunk, és azt tapasztaltuk, hogy eltűntek a cikkben említett és lefotózott holmik: a tető alá begyömöszölt ruhaneműk, párnák, takarók. Sőt, még az a könyv is eltűnt, amelynek címe jól rezonált az ott uralkodó állapotokra. Nem csoda, hiszen okafogyottá vált az ottléte.
Azt, hogy ki számolta fel a belvároshoz nem illő állapotokat, nem tudjuk. Mindenesetre örülünk, hogy cikkünk hatására újra "megdöbbentő élmények" nélkül sétálhatunk Zalaegerszeg legnagyobb zöldfelületű közparkjában, a csodaszép Vizslaparkban.
