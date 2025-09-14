Tanácsok
1 órája
Ha sportolsz, itt a helyed! Előadás a táplálkozás alapjairól
Szeptember 17-én, szerdán Lentiben a városi könyvtárban 17 órai kezdettel a sporttáplálkozás alapjairól tart előadást Kiss Tamás, a Leni Gyógyfürdő Úszóklub elnök-edzője.
Szó lesz arról, milyen táplálékot és táplálékkiegészítőt (például olajakat) mikor és hogyan érdemes fogyasztani. Az előadás nem csak sportolóknak szól.
