2 órája
Ha beint a rendőr... Nem árt ismerni a karjelzéseket!
"Ki érti ezt? Ki érti ezt? Én nem", dúdolhatták volna többen is a KFT-slágert pénteken Zalaegerszegen, az "élő jelzőberendezések" láttán. Pedig mindössze annyi történt: a rendőrök a mindenki által megtanult(?) karjelzésekkel irányították a forgalmat.
Ezzel pedig okoztak egy kis felfordulást, volt, aki nagyon elbizonytalanodott, számolt be a Zala vármegyei rendőrség Fb-oldal. A rendőrök "csak" gyakoroltak, így a sofőrök élesben tesztelhették, hogy mennyire emlékeznek a KRESZ-ben tanultakra. "Lássuk be, nem árt időnként felfrissíteni a tudást. Minden mozdulat egy-egy szabály, amitől biztonságban hazaérünk", tették hozzá a zalai rendőrök.
