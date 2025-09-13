szeptember 13., szombat

Kornél névnap

22°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy kis zavar

58 perce

Ha beint a rendőr... Nem árt ismerni a karjelzéseket!

Címkék#rendőrség#Zalaegerszeg#KRESZ

"Ki érti ezt? Ki érti ezt? Én nem", dúdolhatták volna többen is a KFT-slágert pénteken Zalaegerszegen, az "élő jelzőberendezések" láttán. Pedig mindössze annyi történt: a rendőrök a mindenki által megtanult(?) karjelzésekkel irányították a forgalmat.

Zaol.hu

Ezzel pedig okoztak egy kis felfordulást, volt, aki nagyon elbizonytalanodott, számolt be a Zala vármegyei rendőrség Fb-oldal. A rendőrök "csak" gyakoroltak, így a sofőrök élesben tesztelhették, hogy mennyire emlékeznek a KRESZ-ben tanultakra. "Lássuk be, nem árt időnként felfrissíteni a tudást. Minden mozdulat egy-egy szabály, amitől biztonságban hazaérünk", tették hozzá a zalai rendőrök.  

Nem árt, ha értjük... Fotó: Fb / Zala vármegyei rendőrség

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu