Ha beint a rendőr... Nem árt ismerni a karjelzéseket!

Ezzel pedig okoztak egy kis felfordulást, volt, aki nagyon elbizonytalanodott, számolt be a Zala vármegyei rendőrség Fb-oldal. A rendőrök "csak" gyakoroltak, így a sofőrök élesben tesztelhették, hogy mennyire emlékeznek a KRESZ-ben tanultakra. "Lássuk be, nem árt időnként felfrissíteni a tudást. Minden mozdulat egy-egy szabály, amitől biztonságban hazaérünk", tették hozzá a zalai rendőrök.

Nem árt, ha értjük... Fotó: Fb / Zala vármegyei rendőrség