1 órája
Itt a szlovén-magyar ár-összehasonlító: Hol juthatunk hozzá olcsóbban a gyümölcsökhöz?
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint augusztus hónapban hazánkban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Ennél is nagyobb mértékben, 5,9 százalékkal drágultak az élelmiszerek. Kimagasló mértékben emelkedett a gyümölcsök ára, a friss hazai és déli gyümölcsök átlagosan 28,9 százalékkal kerültek többe, mint 2024 augusztusában.
A Központi Statisztikai Hivatal közlése az okokra nem tér ki – nem is feladata –, csupán tényadatokat közül. Ezekből egyértelműen látható, hogy az élelmiszerek közül az úgynevezett idényáras gyümölcsök drágulása magasan kiemelkedő mértékű, hiszen a termékcsoporton belül csak a margarin árdrágulása haladta meg azt (29,5 százalék), minden más élelmiszeripari terméké alatta maradt. Az ugyancsak az infláció mértékénél nagyobb arányban drágult tojásért például 19,9, az édesipari lisztesáruért 13,6, míg az étolajért 8,8 százalékkal fizettünk többet, mint egy évvel korábban. A gyümölcsök ára tehát nemcsak az inflációt magasan túlszárnyaló mértékben emelkedett, de majdhogynem listavezetővé is vált a drágulása.
Nemzetközi üzletlánc hazai és szlovéniai egységében jártunk
Zala határmenti régiójából rengetegen vásárolnak akár napi szinten is külföldön, elsősorban a szomszédos Szlovéniában. Ezt alapul véve úgy döntöttünk, készítünk egy saját gyümölcsár-összehasonlító felmérést. Annak érdekében, hogy a lehető legobjektívebb képet kapjuk, ehhez egy olyan nemzetközi üzletlánc lendvai egységébe látogattunk el, amelynek Magyarországon is vannak boltjai, s amely – legalábbis a korábbi tapasztalataink alapján – olvasóink körében is igencsak kedvelt. Az ott tapasztalt gyümölcsárakat vetettük össze ugyanezen üzletlánc egyik hazai egységében látott árakkal. Fontos leszögezni, hogy ezek nem feltétlenül a legolcsóbb árak, hiszen mind Magyarországon, mind Szlovéniában fordulhatnak elő olyan üzletek, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal is találkozhattunk volna – nem is beszélve a termelői piacokról –, de az objektivitás érdekében ezt tartottuk a legcélravezetőbbnek. Szlovéniában euró a hivatalos fizetőeszköz, ezért az ottani árakat a Magyar Nemzeti Bank mai (szerda délutáni) hivatalos középárfolyama szerint számoltuk át, amitől fizetéskor forintban értelemszerűen kisebb mértékben eltérő árakat tapasztalhatunk.
Szerényebb kínálat, de több akciós termék
Érdemes megjegyezni azt is, hogy a lendvai bolt az áruházlánc viszonylag kisebb egységei közé tartozik, ezért annak kínálata szerényebb volt, mint amivel Magyarországon találkoztunk, almából például sokkal kevesebb fajta akadt a határon túli üzletben, illetve a csomagolásban, kiszerelésben is vannak eltérések. Ezért csak azoknak a termékeknek az árát közöljük, amelyeket mindkét helyen megtaláltuk. Fontos információ még a pénztárcánk szempontjából, hogy ottjártunkkor Lendván sokkal több volt az akciós termék, ezt jelezzük is. Az akciózással, vagyis az árengedményekkel amúgy nemcsak az idényáras gyümölcsök esetében élnek a határon túli üzletben, saját tapasztalataink alapján is írjuk: számos más termékcsaládnál is előfordul az.
Hogy alakul a gyümölcsök ára Szlovéniában és hazánkban?
Nos, ezek után lássuk a konkrét számadatokat:
Zöldalma (kilogrammonkénti ár):
- Szlovéniában: 1,69 euró, azaz 659 forint
- Magyarországon: 799 forint
Őszibarack (előre csomagolt, dobozos):
- Szlovéniában: 2.39 euró, azaz 932 forint (akciós ár)
- Magyarországon: 1199 forint
Nektarin (előre csomagolt, dobozos):
- Szlovéniában: 2,39 euró, azaz 932 forint (akciós ár)
- Magyarországon: 1199 forint
A legolcsóbb körte (kilogrammonkénti ár):
- Szlovéniában: 1,69 euró, azaz 659 forint
- Magyarországon: 799 forint
A legdrágább körte (kilogrammonkénti ár):
- Szlovéniában: 2,69 euró, azaz 1049 forint
- Magyarországon: 1299 forint (akciós ár)
Banán:
- Szlovéniában: 1,19 euró, azaz 464 forint (akciós ár)
- Magyarországon: 699 forint
Japán szilva (kilogrammonkénti ár):
- Szlovéniában: 2,29 euró, azaz 893 forint
- Magyarországon: 1499 forint
Gránátalma (darabár)
- Szlovéniában: 0,79 euró, azaz 308 forint (akciós ár)
- Magyarországon: 339 forint
Ananász (darabár)
- Szlovéniában: 1,79 euró, azaz 698 forint
- Magyarországon: 899 forint (akciós ár)
Magszegény görögdinnye (kilogrammonkénti ár)
- Szlovéniában: 0,69 euró, azaz 269 forint (akciós ár)
- Magyarországon: 249 forint
Sárgadinnye (kilogrammonkénti ára)
- Szlovéniában: 1.69 euró, azaz 659 forint
- Magyarországon: 1399 forint
Eltérő csomagolás
Végezetül nézzünk két olyan terméket, ami eltérő csomagolásban volt kapható a két országban. Az avokádót Lendván vagy darabonkénti kiszerelésben tudtuk volna megvenni 1,29 euróért, azaz 503 forintért, vagy 700 grammos csomagban. Ez utóbbi ára 2,99 euró, azaz 1166 forint. Magyarországon kilós kiszerelésben találkoztunk vele 1299 forintért. Szőlőt többfélét, s azokat is eltérő kiszerelésben találtuk mind Szlovéniában, mind Magyarországon, ezért itt a kilogrammonkénti árakat közöljük. Ezek Lendván 1,99 eurótól 2,89 euróig (776 forinttól 1127 forintig) terjedtek, idehaza a legolcsóbb szőlőt 999, a legdrágábbat pedig 1499 forintért kínálták.