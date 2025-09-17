Itt a szlovén-magyar ár-összehasonlító: Hol juthatunk hozzá olcsóbban a gyümölcsökhöz?

A Központi Statisztikai Hivatal közlése az okokra nem tér ki – nem is feladata –, csupán tényadatokat közül. Ezekből egyértelműen látható, hogy az élelmiszerek közül az úgynevezett idényáras gyümölcsök drágulása magasan kiemelkedő mértékű, hiszen a termékcsoporton belül csak a margarin árdrágulása haladta meg azt (29,5 százalék), minden más élelmiszeripari terméké alatta maradt. Az ugyancsak az infláció mértékénél nagyobb arányban drágult tojásért például 19,9, az édesipari lisztesáruért 13,6, míg az étolajért 8,8 százalékkal fizettünk többet, mint egy évvel korábban. A gyümölcsök ára tehát nemcsak az inflációt magasan túlszárnyaló mértékben emelkedett, de majdhogynem listavezetővé is vált a drágulása.

Tapasztalataink szerint Szlovéniában jóval kedvezőbb a gyümölcsök ára, mint hazánkban

Fotó: Gyuricza Ferenc

Nemzetközi üzletlánc hazai és szlovéniai egységében jártunk

Zala határmenti régiójából rengetegen vásárolnak akár napi szinten is külföldön, elsősorban a szomszédos Szlovéniában. Ezt alapul véve úgy döntöttünk, készítünk egy saját gyümölcsár-összehasonlító felmérést. Annak érdekében, hogy a lehető legobjektívebb képet kapjuk, ehhez egy olyan nemzetközi üzletlánc lendvai egységébe látogattunk el, amelynek Magyarországon is vannak boltjai, s amely – legalábbis a korábbi tapasztalataink alapján – olvasóink körében is igencsak kedvelt. Az ott tapasztalt gyümölcsárakat vetettük össze ugyanezen üzletlánc egyik hazai egységében látott árakkal. Fontos leszögezni, hogy ezek nem feltétlenül a legolcsóbb árak, hiszen mind Magyarországon, mind Szlovéniában fordulhatnak elő olyan üzletek, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal is találkozhattunk volna – nem is beszélve a termelői piacokról –, de az objektivitás érdekében ezt tartottuk a legcélravezetőbbnek. Szlovéniában euró a hivatalos fizetőeszköz, ezért az ottani árakat a Magyar Nemzeti Bank mai (szerda délutáni) hivatalos középárfolyama szerint számoltuk át, amitől fizetéskor forintban értelemszerűen kisebb mértékben eltérő árakat tapasztalhatunk.

Szerényebb kínálat, de több akciós termék

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a lendvai bolt az áruházlánc viszonylag kisebb egységei közé tartozik, ezért annak kínálata szerényebb volt, mint amivel Magyarországon találkoztunk, almából például sokkal kevesebb fajta akadt a határon túli üzletben, illetve a csomagolásban, kiszerelésben is vannak eltérések. Ezért csak azoknak a termékeknek az árát közöljük, amelyeket mindkét helyen megtaláltuk. Fontos információ még a pénztárcánk szempontjából, hogy ottjártunkkor Lendván sokkal több volt az akciós termék, ezt jelezzük is. Az akciózással, vagyis az árengedményekkel amúgy nemcsak az idényáras gyümölcsök esetében élnek a határon túli üzletben, saját tapasztalataink alapján is írjuk: számos más termékcsaládnál is előfordul az.