Vasútfejlesztés Zalában: villamosítást tervez, utastájékoztatókat modernizál és mosdót újít fel a GYSEV

Az iho.hu cikke szerint Zalaegerszeg állomáson a korábbi elavult utastájékoztató rendszert egy 49 col átmérőjű kültéri és egy 65 colos beltéri, nagyképernyős monitor váltotta, és ugyanilyenek kerültek Zalaszentivánra is. Nagykanizsán és Jánosházán egyaránt 49 colos kültéri monitor segítségével tájékozódhatnak az utazók. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg védi a vandalizmustól.

Az állomások mellékhelyiségeinek felújítására is nagy szükség van, ebben az évben egy zalai beruházást tervez a GYSEV, mégpedig a Zalabér-Batyk állomáson. Idén esőbeállókat is telepítenek majd, Nagykanizsa és Celldömölk állomások peronjára.

Több infrastrukturális és vasútbiztonsági beruházást is terveznek, bár a kivitelezés a rendelkezésre álló források függvénye. Ilyen például a Zalaegerszeg–Rédics szakasz részleges rekonstrukciója és a Zalaszentiván–Nagykanizsa vonalszakasz villamosítása.

