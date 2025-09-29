szeptember 29., hétfő

Egyszerűbb...

1 órája

Gyorsabb lesz az ingázás – adatbázis segíti majd a külföldön dolgozók határátlépését

Címkék#határ#átlépés#adatbázis#Európai Unió

A jövőben egyszerűbb lesz a határátlépés azoknak a zalaiaknak, akik Horvátországba, Szlovéniába vagy éppen Ausztriába járnak át dolgozni. Mint azt vasi testvérportálunk megírta, a törvényjavaslat a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról szól.

Zaol.hu

Ennek célja, hogy felgyorsítsák  az ingázók határátlépését. A tervek szerint létrehoznak egy önálló adatállományt, amelyben az ingázók adatait kezelik, s ket egy erre a célra kifejlesztett beléptetőrendszer engedi majd ki s be a határon. A nyilvántartásban szereplőket szúrópróba-szerűen ellenőrzik majd. A részletek a vaol.hu-n olvashatók. 

Az ingázók gyorsabb átkelését segíti az intézkedés. Fotó: VN / Unger Tamás

Október 12-től kezdődően pedig az Európai Unión kívüli utazóknak új ellenőrzésekkel kell szembenézniük. Mint azt megírtuk: a határregisztrációs rendszer ezentúl felváltja a hagyományos útlevélbélyegzési folyamatot.

 

