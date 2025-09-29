1 órája
Gyorsabb lesz az ingázás – adatbázis segíti majd a külföldön dolgozók határátlépését
A jövőben egyszerűbb lesz a határátlépés azoknak a zalaiaknak, akik Horvátországba, Szlovéniába vagy éppen Ausztriába járnak át dolgozni. Mint azt vasi testvérportálunk megírta, a törvényjavaslat a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról szól.
Ennek célja, hogy felgyorsítsák az ingázók határátlépését. A tervek szerint létrehoznak egy önálló adatállományt, amelyben az ingázók adatait kezelik, s ket egy erre a célra kifejlesztett beléptetőrendszer engedi majd ki s be a határon. A nyilvántartásban szereplőket szúrópróba-szerűen ellenőrzik majd. A részletek a vaol.hu-n olvashatók.
Október 12-től kezdődően pedig az Európai Unión kívüli utazóknak új ellenőrzésekkel kell szembenézniük. Mint azt megírtuk: a határregisztrációs rendszer ezentúl felváltja a hagyományos útlevélbélyegzési folyamatot.
Jönnek a határátlépés új szabályai: októberben indul az EU digitális beléptető rendszere