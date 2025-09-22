szeptember 22., hétfő

A régi pályaudvar helyén

5 órája

A világhírű gyógyvíz folyik a kútból – az ivókúrát népszerűsítik a zalai fürdővárosban

Zaol.hu

Gyógyvizes ivókutat adtak át Hévízen - számolt be a termalonline.hu. Az új ivókút a Kölcsey utcában, a régi buszpályaudvar helyén létesült, az önkormányzat saját forrásból valósította meg. Összesen hat csap található rajta, háromból ivó-, háromból pedig gyógyvizet lehet vételezni, írja a portál.

A gyógyvizes ivókútról bővebben a termalonline.hu-n olvashat.

Az ivókút a nemrégiben átadott rendezvénytéren áll. Mint arról a zaol.hu is beszámolt, hat évnyi kálvária után készült el a fejlesztés, a nyár óta pedig egymást érik a programok, rendezvények, koncertek. Az látványos kúttal az ivókúrát szeretnék népszerűsíteni. 

  

 

 

