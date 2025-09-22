A régi pályaudvar helyén
1 órája
A világhírű gyógyvíz folyik a kútból – az ivókúrát népszerűsítik a fürdővárosban
Gyógyvizes ivókutat adtak át Hévízen - számolt be a termalonline.hu. Az új ivókút a Kölcsey utcában, a régi buszpályaudvar helyén létesült, az önkormányzat saját forrásból valósította meg. Összesen hat csap található rajta, háromból ivó-, háromból pedig gyógyvizet lehet vételezni, írja a portál.
A gyógyvizes ivókútról bővebben a termalonline.hu-n olvashat.
Az ivókút a nemrégiben átadott rendezvénytéren áll. Mint arról a zaol.hu is beszámolt, hat évnyi kálvária után készült el a fejlesztés, a nyár óta pedig egymást érik a programok, rendezvények, koncertek. Az látványos kúttal az ivókúrát szeretnék népszerűsíteni.
Ezt ne hagyja ki!Közeli helyeken…
2025.07.21. 14:30
Téravató a Bikinivel – hat év után megszületett a csoda a fürdővárosban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre