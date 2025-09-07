Fejszével ütötte agyon párját a 19 éves felesége a zalai szőlőhegyen

„Böröcz Gáborné, leánykori nevén, Donnán Mária, az áldozat tizenkilencéves felesége, némán lép a szobába, ahol borzalmas tettét elkövette. Egykedvűen, hidegvérrel nézi meggyilkolt férjét. A nyomozók felszólítására megismétli azokat a mozdulatokat, amelyeket a véres percekben tett. Leszegett fejjel lép ki a házból, mikor elvezetik, s csupán piciny gyerekeire vet egy pillantást. — Mariska, hogy tehettél ilyet? — zokog fel az anyja, de ő erre nem tud választ adni. Kerüli a ház köré összesereglett kíváncsiskodók tekintetét is. Ki tudja, mi játszódik le a lelkében…” (Tudósított a Zalai Hírlap 1957. szeptember 18-ai lapszáma a zalaszabari gyilkosság rendőrségi helyszínelésről.) A fiatalasszonyt a tanácsház irodájában hallgatták ki, a kérdésekre nyugodtan, részletesen válaszolt, vallomása nyomán fény derült a borzalmas családi tragédia részleteire. „Vasárnap este, hét óra körül mentek a férjével az italboltban rendezett táncmulatságra. Ő nem maradt sokáig, hanem elment a keresztapjáékat meglátogatni. Férje a náluk vendégségben lévő Király László nevű sógorával ott maradt és italozott. Böröczné negyed tíz felé tért vissza az italboltba, ahol már férjét eléggé ittas állapotban találta. Ekkor a férje durva szavakkal sértegetni kezdte. Ezt hallották mások is, akik csitítani kezdték az ittas embert. Némiképp sikerült is, és így Böröcz Gábor feleségével együtt hazafelé indult.

A gyilkosság előzménye: a férfi rátámadt a feleségére

Az úton azonban ismét sértegetni kezdte feleségét, majd megtámadta és ütlegelte. Az asszony a verés elől bemenekült egy ismerősükhöz, Kánnárékhoz. Böröcz követte ide is és kérlelte, menjen vele haza. Az asszony nem merte követni férjét és ismerőseinél maradt, ahol reggel hat óráig tartózkodott. Ekkor érlelte meg magában a bosszú gondolatát. Elhatározta, hogy férjét megöli. Reggel hat óra után hazatért a szőlőhegyen lévő lakásukba, ahol ittas férjét az ágyon keresztbe fekve találta. A szobában alvó egyik kislányát ekkor kivitte, hogy — mint beismerő vallomása során mondotta: