Fejszével ütötte agyon párját a 19 éves felesége a zalai szőlőhegyen
1957-ben, a Mária-búcsú napja utáni kora reggelen villámként cikázott végig a szörnyű hír Zalaszabaron. Mindenkit megdöbbentett, hogy kegyetlen gyilkosság történt a szőlőhegyen. Böröcz Gábort fejszével agyonütötte a felesége.
Megrázta a falut az 1957-ben történt gyilkosság. Képünk illusztráció.
Fotó: Mészáros T. László / ZH-Archívum
„Böröcz Gáborné, leánykori nevén, Donnán Mária, az áldozat tizenkilencéves felesége, némán lép a szobába, ahol borzalmas tettét elkövette. Egykedvűen, hidegvérrel nézi meggyilkolt férjét. A nyomozók felszólítására megismétli azokat a mozdulatokat, amelyeket a véres percekben tett. Leszegett fejjel lép ki a házból, mikor elvezetik, s csupán piciny gyerekeire vet egy pillantást. — Mariska, hogy tehettél ilyet? — zokog fel az anyja, de ő erre nem tud választ adni. Kerüli a ház köré összesereglett kíváncsiskodók tekintetét is. Ki tudja, mi játszódik le a lelkében…” (Tudósított a Zalai Hírlap 1957. szeptember 18-ai lapszáma a zalaszabari gyilkosság rendőrségi helyszínelésről.) A fiatalasszonyt a tanácsház irodájában hallgatták ki, a kérdésekre nyugodtan, részletesen válaszolt, vallomása nyomán fény derült a borzalmas családi tragédia részleteire. „Vasárnap este, hét óra körül mentek a férjével az italboltban rendezett táncmulatságra. Ő nem maradt sokáig, hanem elment a keresztapjáékat meglátogatni. Férje a náluk vendégségben lévő Király László nevű sógorával ott maradt és italozott. Böröczné negyed tíz felé tért vissza az italboltba, ahol már férjét eléggé ittas állapotban találta. Ekkor a férje durva szavakkal sértegetni kezdte. Ezt hallották mások is, akik csitítani kezdték az ittas embert. Némiképp sikerült is, és így Böröcz Gábor feleségével együtt hazafelé indult.
A gyilkosság előzménye: a férfi rátámadt a feleségére
Az úton azonban ismét sértegetni kezdte feleségét, majd megtámadta és ütlegelte. Az asszony a verés elől bemenekült egy ismerősükhöz, Kánnárékhoz. Böröcz követte ide is és kérlelte, menjen vele haza. Az asszony nem merte követni férjét és ismerőseinél maradt, ahol reggel hat óráig tartózkodott. Ekkor érlelte meg magában a bosszú gondolatát. Elhatározta, hogy férjét megöli. Reggel hat óra után hazatért a szőlőhegyen lévő lakásukba, ahol ittas férjét az ágyon keresztbe fekve találta. A szobában alvó egyik kislányát ekkor kivitte, hogy — mint beismerő vallomása során mondotta:
„Ne lássa, mikor az apját agyoncsapom!”
Ezután férjéhez ment, akinek megtapogatta a combját, hogy megállapítsa, alszik-e, és észreveszi-e, ha hozzányúl. A magatehetetlen férj mit sem sejtve tovább aludt. Ekkor a gyilkosságra elszánt asszony kiment, és apját is eltávolította a házból, azzal az ürüggyel, hogy hozzon tejet.
Az öregember eltávozása után fejszét fogott, és belopakodva a szobába, férjét többször fejbe sújtotta. Tettéről a következőképpen számolt be a nyomozóknak: „Amikor édesapám eltávozott, akkor nyomban mentem a pitvarba és a fejszét megkerestem. Majd bevittem a szobába és az ágyon keresztben fekvő és alvó férjemnek a nyakára vágtam a fejsze élével egyszer vagy kétszer. Ezután a fejsze fokával négyszer vagy ötször a halántékára, homlokára és az arcára ütöttem. Férjem az első ütés után mintha nyögött volna egyet, de nem ébredt fel, és nem is mozdult meg többé. Az első ütés után kifröccsent a vére. Amikor tehát férjem nyakára, majd a fejére vagdostam a fejszével, utána azt letettem az ágyak végén lévő egyik székre és kimentem. Az ajtót pedig csak kilincsre zártam. Utána bementem a másik szobába a gyerekekhez, de nem sírtam.”
Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva.
A történetet folytatjuk.
A Zalai Hírlap archívumából válogatott, régi bűnügyekről szóló sorozat korábbi részeit itt találja.
