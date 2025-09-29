Deák-könyvtár 3 órája

Ekkor nyit a gyermekrészleg, befejeződik a beruházás Zalaegerszegen

Ahogy arról beszámoltunk, felújítási munkák zajlottak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtári részlegén, amely a 90-es években épült, s azóta nem történt nagyobb beruházás. Az önkormányzat 4,6 millió forinttal támogatta a fejlesztést, amely során lecserélték az elhasználódott burkolatot, felújították a lépcsőpihenőt.

Megújult a gyermekkönyvtári részleg, mutatjuk, hogy mikor nyitnak. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A gyermekkönyvtári részleg október 1-jétől várja újra a legkisebbeket és családokat. Tavaly 7600 gyermeket fogadtak, s több mint 300 gyermekprogramot valósítottak meg. Hasonló élményekkel várják a felújított helyiségekben a látogatókat.

Az előzményekről az alábbi cikkünkben olvashatnak:

