3 órája
Ekkor nyit a gyermekrészleg, befejeződik a beruházás Zalaegerszegen
Ahogy arról beszámoltunk, felújítási munkák zajlottak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtári részlegén, amely a 90-es években épült, s azóta nem történt nagyobb beruházás. Az önkormányzat 4,6 millió forinttal támogatta a fejlesztést, amely során lecserélték az elhasználódott burkolatot, felújították a lépcsőpihenőt.
Megújult a gyermekkönyvtári részleg, mutatjuk, hogy mikor nyitnak.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A gyermekkönyvtári részleg október 1-jétől várja újra a legkisebbeket és családokat. Tavaly 7600 gyermeket fogadtak, s több mint 300 gyermekprogramot valósítottak meg. Hasonló élményekkel várják a felújított helyiségekben a látogatókat.
Az előzményekről az alábbi cikkünkben olvashatnak:
Ez csak a kezdet! A padlót már kicserélték, s újabb 100 millió forintos fejlesztés lesz a zalai intézményben (galéria)