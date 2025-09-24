Veszélyes a digitális világ, de ezek a gyerekek nem hagyják magukat – különleges rendezvény Zalaegerszegen! (galéria, videó)

szeptember 24., szerda

1 órája

Szokatlan térben, ám annál jelentősebb témában látható október 10-ig az a vándortárlat, ami a zalaegerszegi Art moziba érkezett szerda délelőtt. A Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat "Online vagy? Jelen vagy? Gyere-k-épbe az online térbe" című gyermekjogi rajzpályázata digitális világunk visszásságait mutatja be. A tablókon a díjazott alkotásokon mutatják be a fiatalok, hogy ők mit gondolnak erről a témáról.

Mozsár Eszter
A gyermekjogi rajzpályázat Zalaegerszegre érkezett. Felvételünkön Bali Zoltán és dr. Novák Krisztina.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A zalaegerszegi rendezvényt dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos nyitotta meg, aki elmondta, hogy ezzel a gyermekjogi rajzpályázat kiírással a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalokat keresték meg. A felhívásra 400 művet küldtek be, a vándortárlat Tiszavasvári, Gyula, Zánka után érkezett Zalába. 

gyermekjogi rajzpályázat Belügyminisztérium Zalaegerszeg Art moziban
A gyermekjogi rajzpályázat kiírására mintegy 400 alkotás érkezett országszerte. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Gyermekjogi rajzpályázat: ők már tudják a helyes utat

A pályázat célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívják arra, hogy milyen jogok illetik meg őket, s nemcsak a való életben, hanem az online térben is. A rajzok arról árulkodnak, hogy a gyerekek miként látják az internet előnyeit, hátrányait, veszélyeit. A társadalom és a felnőttek felelőssége az, hogy megtanítsa nekik a digitális világ lehetőségeit, mondta a jogvédelmi biztos. Az eseményen köszöntőt mondott Bali Zoltán alpolgármester, aki hozzátette, Zalaegerszeg önkormányzata többször kéri ki a fiatalok véleményét, ötleteit, s ír ki rajzpályázatot a közösségi témákkal kapcsolatosan.

Gyermekjogi rajzpályázat Zalaegerszegen

Fotók: Mozsár Eszter

 

