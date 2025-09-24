1 órája
Veszélyes a digitális világ, de ezek a gyerekek nem hagyják magukat – különleges rendezvény Zalaegerszegen! (galéria, videó)
Szokatlan térben, ám annál jelentősebb témában látható október 10-ig az a vándortárlat, ami a zalaegerszegi Art moziba érkezett szerda délelőtt. A Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat "Online vagy? Jelen vagy? Gyere-k-épbe az online térbe" című gyermekjogi rajzpályázata digitális világunk visszásságait mutatja be. A tablókon a díjazott alkotásokon mutatják be a fiatalok, hogy ők mit gondolnak erről a témáról.
A gyermekjogi rajzpályázat Zalaegerszegre érkezett. Felvételünkön Bali Zoltán és dr. Novák Krisztina.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A zalaegerszegi rendezvényt dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos nyitotta meg, aki elmondta, hogy ezzel a gyermekjogi rajzpályázat kiírással a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalokat keresték meg. A felhívásra 400 művet küldtek be, a vándortárlat Tiszavasvári, Gyula, Zánka után érkezett Zalába.
Gyermekjogi rajzpályázat: ők már tudják a helyes utat
A pályázat célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívják arra, hogy milyen jogok illetik meg őket, s nemcsak a való életben, hanem az online térben is. A rajzok arról árulkodnak, hogy a gyerekek miként látják az internet előnyeit, hátrányait, veszélyeit. A társadalom és a felnőttek felelőssége az, hogy megtanítsa nekik a digitális világ lehetőségeit, mondta a jogvédelmi biztos. Az eseményen köszöntőt mondott Bali Zoltán alpolgármester, aki hozzátette, Zalaegerszeg önkormányzata többször kéri ki a fiatalok véleményét, ötleteit, s ír ki rajzpályázatot a közösségi témákkal kapcsolatosan.
Gyermekjogi rajzpályázat ZalaegerszegenFotók: Mozsár Eszter
Zászlót kapott a Vizslapark – a gyermeki szívnél és léleknél nincsen tisztább és szebb (galéria, videó)