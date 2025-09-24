Veszélyes a digitális világ, de ezek a gyerekek nem hagyják magukat – különleges rendezvény Zalaegerszegen! (galéria, videó)

A zalaegerszegi rendezvényt dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos nyitotta meg, aki elmondta, hogy ezzel a gyermekjogi rajzpályázat kiírással a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalokat keresték meg. A felhívásra 400 művet küldtek be, a vándortárlat Tiszavasvári, Gyula, Zánka után érkezett Zalába.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Gyermekjogi rajzpályázat: ők már tudják a helyes utat

A pályázat célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívják arra, hogy milyen jogok illetik meg őket, s nemcsak a való életben, hanem az online térben is. A rajzok arról árulkodnak, hogy a gyerekek miként látják az internet előnyeit, hátrányait, veszélyeit. A társadalom és a felnőttek felelőssége az, hogy megtanítsa nekik a digitális világ lehetőségeit, mondta a jogvédelmi biztos. Az eseményen köszöntőt mondott Bali Zoltán alpolgármester, aki hozzátette, Zalaegerszeg önkormányzata többször kéri ki a fiatalok véleményét, ötleteit, s ír ki rajzpályázatot a közösségi témákkal kapcsolatosan.