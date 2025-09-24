szeptember 24., szerda

Diós települések találkozója

3 órája

A zalaiak most is kitettek magukért, s előkerült a pálinka is... (galéria)

Címkék#Gyenesdiás#találkozó#gasztronómia#Gál Lajos

Idén is megtartották a diós települések találkozóját, a helyszín ezúttal a baranyai Diósviszló volt. A vendégküldöttségek – köztük Gyenesdiás – színpompás standokkal és kulturális produkciókkal mutatkoztak be.

Péter B. Árpád

Gyenesdiás idén is kitett magáért, s mint Mészáros Krisztina programszervező elmondta: "Nyugdíjasaink és fellépőink mindenkit lenyűgöztek. Bemutatkozó asztalunknál nagy szeretettel fogadtuk a hozzánk érkező vendégeket, finomabbnál finomabb süteményekkel, likőrökkel és borral. Településünk műsorában a Gyenes Néptánc Együttes és a Gyenesdiási Népdalkör szerepelt". 

Gyenesdiás
Gyenesdiás küldöttsége az indulás előtt
Fotó: Mészáros Krisztina

Gyenesdiás sikere

Diósviszlón is megrendezték a diós sütemények versenyét, amelyen ezúttal 84 finomságot kóstolt a zsűri. A gyenesdiási Hefler Jenőné grízes-krémes-diós kevert süteményét díjazta is a zsűri. A zalai nagyközség idősei kitettek magukért, Varga Irma és Dongóné Marika pedig olyan töltött káposztát készített, amelyből még az is kétszer kért, aki nem szereti. Az ő munkájukat dicsérik a polgármestereknek készített lakodalmas perecek is.

Gál Lajos szerint a diós települések kapcsolata kiállta az idők próbáját
Fotó: Mészáros Krisztina

Diószegre gurult a dió

A találkozóra ellátogatott Szili Katalin miniszterelnöki tanácsadó, korábbi házelnök is, a program végén pedig kiderült: a dió most is tovább gurul, jövőre újra külhonba: a 2026-os találkozó helyszíne a felvidéki Diószeg lesz.

Hagyomány, kultúra, magyarság, nemzettudat

Gál Lajos polgármester úgy fogalmazott: „Úgy éreztük, a diós településekhez való tartozás – alapító településként – továbbra is kötelez bennünket, őrizni szeretnénk hagyományainkat, kultúránkat, magyarságunkat, nemzettudatunkat. A jövőbeni találkozókon pedig erősíteni tájegységeink kultúráját, hogy igazi, alulról építkező diós közösségek, barátságok maradjanak, tisztelve és becsülve egymás gasztronómiai, valamint művészeti hagyományait".

A találkozón Zalából Gyenesdiás mellett Dióskál is képviseltette magát, míves standdal, fellépőkkel. 

Diós települések találkozója

Fotók: Gyenesdiás József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

 

