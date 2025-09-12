Nem állnak le, újabb településről jelentették a gyanús fekete autót

Gyanús fekete autó, egy VW típusú jármű kelt feltűnést az utóbbi hetekben a zalai falvakban, főként Lenti térségében. Ma Csesztreg község hivatalos közösségi oldalán jelent meg tájékoztatás, hogy a településen is megjelent tegnap a több helyen is észlelt fekete jármű, mely a gyanú szerint köthető a nemrégiben Szentgyörgyvölgyön történt betöréshez és az ott felbukkant házalókhoz.

Tovább járja a zalai településeket a gyanús fekete autó

Fotó: Gorodenkoff / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Gyanús fekete autó a zalai utcákon

A szentgyörgyvölgyi esetről nemrégiben számoltunk be portálunkon. A településen pár nap alatt két eset is történt. Az egyik házba fényes nappal jutottak be betörők a hátsó udvaron, akik végül aztán nem vittek el semmit, lehetséges, hogy nagyobb zsákmány reményében szemelték ki ezt a házat. Ezzel egy időben egy fekete VW Passat járművel házalók is megjelentek Szentgyörgyvölgyön. Vásárlási szándékkal igyekeztek bejutni több helyi ingatlanba.

Fokozott figyelmet kérnek

A csesztregi eset kapcsán a település vezetése mindenkit arra kér, hogy fokozottan vigyázzanak környezetükre, értékeikre. Amennyiben gyanús személyt, vagy mozgást észlelnek, értesítsék a rendőrséget, a szomszédokat.