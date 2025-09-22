szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évadnyitó

1 órája

Figyelj ide! Hahó! Nem tudsz? Segít a bábszínház! (galéria)

Címkék#bábszínház évad#Varsányi Péter#próbasorozat#Griff Bábszínház

Szeptember 27-én, szombaton 17 órakor indul az új évad a zalaegerszegi teátrumban. A Griff Bábszínház idei első előadása valódi kísérletezés során készült, a forgatókönyv a próbasorozat folyamán született. A Hahó! Halló! Figyelem! című előadásról hétfőn tartottak sajtótájékoztatót.

Mozsár Eszter
Figyelj ide! Hahó! Nem tudsz? Segít a bábszínház! (galéria)

Varsányi Péter (középen jobbra) író-rendező ismertette a darab elkészültének részleteit. A Griff Bábszínház évada a Hahó! Halló! Figyelem! című előadással indul.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A figyelem közügy. A mai modern környezet adta a témát a szerzőnek, rendezőnek: miként kalandozik el a gyermekek, s velük együtt a felnőttek figyelme a kütyükkel teli világban. A figyelem, a figyelemgazdaság és a kollektív figyelemgondoskodás témáit járja körül az előadás, amit az általános iskola alsós diákjainak és a velük érkező felnőtt közönségnek ajánlj az író-rendező, Varsányi Péter a Griff Bábszínház új évadának első előadásában.

Griff Bábszínház új évada indul
A Griff Bábszínház új évadának első előadása szombaton lesz. Középen Matola Norbert.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Griff Bábszínház laboratóriummá vált

A kreatív folyamat nem dráma és irodalmi mű alapján formálódott, hanem a próbaterem vált kutatólaborrá, hangzott el a sajtótájékoztatón. A kutatásalapú gyerekszínház ebből indul ki, és saját magát a közoktatás komplementereként is szeretné elgondolni. A társulat olyan fontos dolgokra keresi a közönséggel együttesen a választ, hogy mi is a figyelem, hányféleképpen tudunk figyelni, s mi az a figyelemgazdaság. Az előadásban játszik Matola Norbert, Stekbauer-Hanzi Réka, Szilinyi Arnold, Tőrös Szilvia és Vári Vivien. 

Indul az évad a Griff Bábszínházban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu