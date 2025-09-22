Figyelj ide! Hahó! Nem tudsz? Segít a bábszínház! (galéria)

A figyelem közügy. A mai modern környezet adta a témát a szerzőnek, rendezőnek: miként kalandozik el a gyermekek, s velük együtt a felnőttek figyelme a kütyükkel teli világban. A figyelem, a figyelemgazdaság és a kollektív figyelemgondoskodás témáit járja körül az előadás, amit az általános iskola alsós diákjainak és a velük érkező felnőtt közönségnek ajánlj az író-rendező, Varsányi Péter a Griff Bábszínház új évadának első előadásában.

A Griff Bábszínház új évadának első előadása szombaton lesz. Középen Matola Norbert.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Griff Bábszínház laboratóriummá vált

A kreatív folyamat nem dráma és irodalmi mű alapján formálódott, hanem a próbaterem vált kutatólaborrá, hangzott el a sajtótájékoztatón. A kutatásalapú gyerekszínház ebből indul ki, és saját magát a közoktatás komplementereként is szeretné elgondolni. A társulat olyan fontos dolgokra keresi a közönséggel együttesen a választ, hogy mi is a figyelem, hányféleképpen tudunk figyelni, s mi az a figyelemgazdaság. Az előadásban játszik Matola Norbert, Stekbauer-Hanzi Réka, Szilinyi Arnold, Tőrös Szilvia és Vári Vivien.