1 órája
Figyelj ide! Hahó! Nem tudsz? Segít a bábszínház! (galéria)
Szeptember 27-én, szombaton 17 órakor indul az új évad a zalaegerszegi teátrumban. A Griff Bábszínház idei első előadása valódi kísérletezés során készült, a forgatókönyv a próbasorozat folyamán született. A Hahó! Halló! Figyelem! című előadásról hétfőn tartottak sajtótájékoztatót.
Varsányi Péter (középen jobbra) író-rendező ismertette a darab elkészültének részleteit. A Griff Bábszínház évada a Hahó! Halló! Figyelem! című előadással indul.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A figyelem közügy. A mai modern környezet adta a témát a szerzőnek, rendezőnek: miként kalandozik el a gyermekek, s velük együtt a felnőttek figyelme a kütyükkel teli világban. A figyelem, a figyelemgazdaság és a kollektív figyelemgondoskodás témáit járja körül az előadás, amit az általános iskola alsós diákjainak és a velük érkező felnőtt közönségnek ajánlj az író-rendező, Varsányi Péter a Griff Bábszínház új évadának első előadásában.
A Griff Bábszínház laboratóriummá vált
A kreatív folyamat nem dráma és irodalmi mű alapján formálódott, hanem a próbaterem vált kutatólaborrá, hangzott el a sajtótájékoztatón. A kutatásalapú gyerekszínház ebből indul ki, és saját magát a közoktatás komplementereként is szeretné elgondolni. A társulat olyan fontos dolgokra keresi a közönséggel együttesen a választ, hogy mi is a figyelem, hányféleképpen tudunk figyelni, s mi az a figyelemgazdaság. Az előadásban játszik Matola Norbert, Stekbauer-Hanzi Réka, Szilinyi Arnold, Tőrös Szilvia és Vári Vivien.
Indul az évad a Griff BábszínházbanFotók: Pezzetta Umberto