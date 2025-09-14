2 órája
Hahó, halló, figyelem! Új évad új tervekkel a bábszínházban
Elkezdődött a próbák sora, szeptember végén premier. A Griff Bábszínház 2025/26-os évada ugyanolyan változatos lesz, ahogy eddig megszokhatták. Szűcs Istvánnal, a Griff Bábszínház igazgatójával beszélgettünk a Zaol-podcast legfrissebb adásában.
Szűcs Istvánnal az évadról beszélgettünk.
Fotó: Mozsár Eszter
Tavaly több mint 280 előadást játszottak mintegy 33 ezer gyermeknek. Hasonló sikerre számítanak idén is. A Griff Bábszínház 2025/26-os évada új bemutatókkal várja kicsi közönségét, miközben régebbi darabokat ugyancsak színre visznek a bábművészek. Szeptember 27-én Varsányi Péter rendezésében a Hahó, halló, figyelem! című produkcióval kezdenek. A Zaol-podcast adásában Szűcs István a darab izgalmas kulisszatitkait is elárulta.
A Griff Bábszínház 2025/26-os évada
Már készülnek tehát a bemutatóra, a Hahó, halló, figyelem próbafolyamatában egyébként Patonay Anita drámapedagógus segített. Október elején a Pintyőke cirkusz, világszám következik Bartal Kiss Rita rendezésében, a művet Csukás István írta. Novemberben ugyancsak a teátrum művészeti vezetője viszi színre a Pimpinella kisasszony különös boltja című játékot, amit Szabó Attila írt. Decemberben igazi erdélyi mese érkezik Olteán Márk tollából, amit az erdélyi származású Stekbauer-Hanzi Réka rendez. A Rénszarvas-asszony előadás az iskolásoknak szól. Markó-Valentyik Anna és Nagy Orsolya alkotása, a Körforgás a négy évszak váltakozását mutatja be a gyerekeknek. A Griff Bábszínház az idei évadban kettő Paul Maar-darabot is műsorára tűz.
Szűcs István elárulta azt is, ki lesz az új társulati tag, s szó eset az állami és önkormányzati támogatásokról is. Kiderült továbbá, hogy Szolnok Ágnes bábművész melyik mesével mutatkozik be rendezőként.
A bábszínház is kitárja kapuit, szeptember végén már jöhetnek a gyerekek (galéria, videó)
Zaol podcast
- Tudja, hogy mi van az ivóvízben? – a zalai egyetem docense elárulja
- Az első falat után tudta a mesterszakács: a zalai dödölle kivételes étel
- Mi a csuda az a HISZ és a Jókai-Hack? Mihály Péterrel rendezésről, az ifjúság neveléséről és családról
- Nem kell művésznek lenned: az új Egry-galéria mindenki előtt nyitva áll
- Szaúd-Arábia és Japán: világot járt zalai népművészek, akikkel a Sereglésen is találkozhatunk