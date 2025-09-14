szeptember 14., vasárnap

Hahó, halló, figyelem! Új évad új tervekkel a bábszínházban

Elkezdődött a próbák sora, szeptember végén premier. A Griff Bábszínház 2025/26-os évada ugyanolyan változatos lesz, ahogy eddig megszokhatták. Szűcs Istvánnal, a Griff Bábszínház igazgatójával beszélgettünk a Zaol-podcast legfrissebb adásában.

Mozsár Eszter
Hahó, halló, figyelem! Új évad új tervekkel a bábszínházban

Szűcs Istvánnal az évadról beszélgettünk.

Fotó: Mozsár Eszter

Tavaly több mint 280 előadást játszottak mintegy 33 ezer gyermeknek. Hasonló sikerre számítanak idén is. A Griff Bábszínház 2025/26-os évada új bemutatókkal várja kicsi közönségét, miközben régebbi darabokat ugyancsak színre visznek a bábművészek. Szeptember 27-én Varsányi Péter rendezésében a Hahó, halló, figyelem! című produkcióval kezdenek. A Zaol-podcast adásában Szűcs István a darab izgalmas kulisszatitkait is elárulta. 

Griff Bábszínház 2025/26-os évada volt a téma a Zaol-podcast adásában
A társulat most is kitesz magáért, a Griff Bábszínház 2025/26-os évada színes lesz ismét. 
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

A Griff Bábszínház 2025/26-os évada 

Már készülnek tehát a bemutatóra, a Hahó, halló, figyelem próbafolyamatában egyébként Patonay Anita drámapedagógus segített. Október elején a Pintyőke cirkusz, világszám következik Bartal Kiss Rita rendezésében, a művet Csukás István írta. Novemberben ugyancsak a teátrum művészeti vezetője viszi színre a Pimpinella kisasszony különös boltja című játékot, amit Szabó Attila írt. Decemberben igazi erdélyi mese érkezik Olteán Márk tollából, amit az erdélyi származású Stekbauer-Hanzi Réka rendez. A Rénszarvas-asszony előadás az iskolásoknak szól. Markó-Valentyik Anna és Nagy Orsolya alkotása, a Körforgás a négy évszak váltakozását mutatja be a gyerekeknek. A Griff Bábszínház az idei évadban kettő Paul Maar-darabot is műsorára tűz. 

Szűcs István elárulta azt is, ki lesz az új társulati tag, s szó eset az állami és önkormányzati támogatásokról is. Kiderült továbbá, hogy Szolnok Ágnes bábművész melyik mesével mutatkozik be rendezőként

 

 

A dosszié további cikkei
