Ritka látványosság Zalában: figyeljék az eget, mert itt is felbukkannak a világjáró gázballonok!

A Gordon Bennett kupa igazán extrém kihívásnak számít: a világ legbevállalósabb pilótáinak az a feladata, hogy a felszállási helytől a lehető legnagyobb távolságot megtegyék, precízen navigálva, köztes leszállások nélkül - írja a rendezvényt ismertető portál.

Gordon Bennett kupa: 19 csapatot sodor a szél Európa-szerte, egy részük biztosan érinti a zalai légteret is Fotó: gordonbennett25.fr

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-csoport szúrta ki, hogy a Franciaországból indult, jelenleg is zajló idei verseny mezőnye zalai légteret is érint: várhatóan a Zalaegerszeg - Pécs vonaltól délnyugatra halad majd el a mezőny egy része. 3-4 kilométeres magasságban repülnek a ballonok. Különleges látványosságnak ígérkezik a felbukkanásuk, elő tehát a napszemüvegeket, távcsöveket, kamerákat, és figyeljük a kék eget Zalában is...