Egymillió idős ember biztonsága – újabb milliárdok a Gondosórára
A központi költségvetés terhére közel 27 milliárd forintot biztosít 2026-ban a magyar állam az utóbbi évek egyik legsikeresebb biztonságos időskort támogató programjának folytatására. A Gondosóra program olyan szolgáltatás, amit az önellátásra határozottan képes személyek vehetnek igénybe.
A Gondosóra program az időskori ellátás egyik sikertörténete. Bevezetése óta közel egymillió 65 év feletti személy vette igénybe, akik több tízezer életmentő hívást adtak le egy viszonylag egyszerű informatikai eszköz, a gondosóra segítségével. A program 2026-ban is folytatódik. Erről egyrészt a programot koordináló Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Czepek Gábor beszélt még augusztusban, másrészt szintén a közelmúltban megjelent az a kormányhatározat is, amely rögzíti, hogy a kormány a központi költségvetés terhére 26,8 milliárd forintot különít el a program 2026. évi fenntartására.
A Gondosóra program három fő pontja
A témával foglalkozó penzcentrum.hu többek közt arról írt, hogy a hivatkozott kormányhatározatnak három fő pontja van. Ezek az alábbiak:
- a kormány egyetért a program hosszú távú működtetésével, amelyet a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. lát el
- az energiaügyi miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a 2026-os központi költségvetés terhére 26,8 milliárd forintos kötelezettségvállalást tegyen a program működésére
- a miniszter feladata, hogy létrehozza a támogatási jogviszonyt a Kormányzati Szolgáltató Központtal, amely a program lebonyolításáért felel
Biztonságérzetet ad
A Gondosóra program az ország teljes területét lefedi, így Zalában is sokan igénybe veszik annak szolgáltatásait. Tánczos Péterné két éve igényelte meg az eszközt, illetve csatlakozási lehetőségét az időskori támogató programhoz. Mint mondta: 2023 karácsonya előtt kapott telefonos tájékoztatást arról, hogy van lehetősége csatlakozni a programhoz, ha megfelel a feltételeknek.
- Kikérdeztek az egészségi állapotomról, a családi körülményeimről, illetve kaptam egy részletes tájékoztatót is a Gondosóra programról – mondta. – Ezek alapján úgy döntöttem, hogy megigénylem az eszközt. Ugyan az egészségi állapotom pillanatnyilag jó, de miután ez bármikor változhat, illetve a koromból adódóan is egyfajta biztonságérzetet ad annak a tudata, hogy rosszullét vagy baleset esetén a gondosóra által bármikor nagyon egyszerűen, egyetlen gombnyomással kérhetek segítséget.
Tánczos Tiborné hozzáteszi, volt egészségügyi dolgozóként valamennyi olyan idős korú személynek ajánlja a gondosórát, akinek hasonlóak a körülményei, mint neki. Ugyan családi házban él, családtagjaival együtt, de egy külön lakrészben lakik, így ha segítségre lenne szüksége, nem biztos, hogy meghallanák.
- Rendszeresen használom a gondosórát – részletezi. – Éjjelente például ott van az ágyam mellett. Napközben ugyan nincs mindig nálam, ám ha elmegyek otthonról, biztosan viszem magammal.
Mit mond a kontaktszemély?
Zalalövő térségében a Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény látja el a Gondosóra program diszpécserszolgálatát. Az intézmény a fenntartó engedélye nélkül ugyan nem nyilatkozhat, ám a már nyugállományba vonult munkatársuk, Orbán Ildikó – aki úgynevezett kontaktszemélyként szintén közreműködött a programban, megosztotta velünk tapasztalatait. Elmondása szerint nagyon hasznos a program, hiszen egyfajta biztonságérzetet ad mind az idős korú személyeknek, mind a hozzátartozóiknak, ugyanakkor az érintettek részéről még mindig mutatkozik az eszköz iránt némi ellenérzés. Sokan nem szívesen viselik a kezükön, mert zavarja őket, s a nyakukba akasztva sem akarják hordani, mivel úgy is akadályozza őket a mindennapos teendőkben. Főzés közben belelóg az edénybe, a kerti munkák során fennakad a növényeken, karókon – említ néhány példát Orbán Ildikó.
Idegenkednek tőle az idős korúak?
- Ezért többször tapasztaltam azt, hogy a kiküldött készülék ott áll a szekrényben, bontatlanul – folytatja – Próbáltam, s most is próbálom rábeszélni őket a használatára, hiszen nagyon hasznos eszköz, de valóban sokan idegenkednek tőle. Az is előfordul, hogy elfelejtik feltölteni, s ezt csak akkor érzékelik, ha éppen jelzést akarnának leadni vele, de olyanra is volt példa, hogy egy idős néni elesett az otthonában, s csak gyengén nyomta meg a jelzőgombot, így az nem adta le a riasztást.
Orbán Ildikó hozzáteszi, a készülék esésérzékelővel is ellátott, ám ez a funkciója nem működik minden esetben. Valószínűleg a beállítása miatt, hiszen az sem lehet cél, hogy téves riasztásokat adjon le. Tanácsként azt fogalmazta meg, hogy a használói mindig figyeljenek oda a feltöltöttségi állapotra, illetve mindig legyen kéznél az eszköz, még akkor is, ha csak pár lépést tesznek meg a lakásban, hiszen valóban életet menthet a készülék révén leadott riasztás.