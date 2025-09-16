Egymillió idős ember biztonsága – újabb milliárdok a Gondosórára

Tánczos Tiborné hozzáteszi, volt egészségügyi dolgozóként valamennyi olyan idős korú személynek ajánlja a gondosórát, akinek hasonlóak a körülményei, mint neki. Ugyan családi házban él, családtagjaival együtt, de egy külön lakrészben lakik, így ha segítségre lenne szüksége, nem biztos, hogy meghallanák.

- Rendszeresen használom a gondosórát – részletezi. – Éjjelente például ott van az ágyam mellett. Napközben ugyan nincs mindig nálam, ám ha elmegyek otthonról, biztosan viszem magammal.

Mit mond a kontaktszemély?

Zalalövő térségében a Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény látja el a Gondosóra program diszpécserszolgálatát. Az intézmény a fenntartó engedélye nélkül ugyan nem nyilatkozhat, ám a már nyugállományba vonult munkatársuk, Orbán Ildikó – aki úgynevezett kontaktszemélyként szintén közreműködött a programban, megosztotta velünk tapasztalatait. Elmondása szerint nagyon hasznos a program, hiszen egyfajta biztonságérzetet ad mind az idős korú személyeknek, mind a hozzátartozóiknak, ugyanakkor az érintettek részéről még mindig mutatkozik az eszköz iránt némi ellenérzés. Sokan nem szívesen viselik a kezükön, mert zavarja őket, s a nyakukba akasztva sem akarják hordani, mivel úgy is akadályozza őket a mindennapos teendőkben. Főzés közben belelóg az edénybe, a kerti munkák során fennakad a növényeken, karókon – említ néhány példát Orbán Ildikó.

Idegenkednek tőle az idős korúak?

- Ezért többször tapasztaltam azt, hogy a kiküldött készülék ott áll a szekrényben, bontatlanul – folytatja – Próbáltam, s most is próbálom rábeszélni őket a használatára, hiszen nagyon hasznos eszköz, de valóban sokan idegenkednek tőle. Az is előfordul, hogy elfelejtik feltölteni, s ezt csak akkor érzékelik, ha éppen jelzést akarnának leadni vele, de olyanra is volt példa, hogy egy idős néni elesett az otthonában, s csak gyengén nyomta meg a jelzőgombot, így az nem adta le a riasztást.

Orbán Ildikó hozzáteszi, a készülék esésérzékelővel is ellátott, ám ez a funkciója nem működik minden esetben. Valószínűleg a beállítása miatt, hiszen az sem lehet cél, hogy téves riasztásokat adjon le. Tanácsként azt fogalmazta meg, hogy a használói mindig figyeljenek oda a feltöltöttségi állapotra, illetve mindig legyen kéznél az eszköz, még akkor is, ha csak pár lépést tesznek meg a lakásban, hiszen valóban életet menthet a készülék révén leadott riasztás.