35 perce
Őszi ízek kóstolója a zalaegerszegi piacon (galéria, videó)
Szőlőkóstoló, kézműves sajtok, finom borok és közösségi élmények várták a látogatókat a Göcseji Tudásközpont szombati rendezvényén. A vásári program ezúttal őszi ízeket és témákat kínált. A kellemes késő nyárias időben Bedő Jenő dallamai szórakoztatták a látogatókat.
Gombás Terézia (jobbra) és Szabóné Kutasi Piroska, az Andráshidai Borbarát Kör tagjai őszi gyümölcsöket és zalai borokat kínáltak.
Fotó: Pezetta Umberto
Az ősz és a szüret hangulata került a középpontba a hétvégén a Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon, ahol a standok roskadoztak a friss terményektől, a szőlőkóstolón pedig a helyi gazdák legszebb fürtjeiből lehetett válogatni. A vásári forgatagban a zalai ízek között ezúttal igazán gazdag volt a kézműves sajtkínálat, a piac őszi eseményeinek állandó résztvevői, az Andráshidai Borbarát Kör tagjai pedig természetesen a saját készítésű boraikat kóstoltatták a vendégekkel.
Szőlő és borkóstoló a TudásközpontbanFotók: Pezzetta Umberto
A Tudásközpont kiállítással is készült, ahol a nyári kézműves és divattervező tábor, valamint a média- és grafikai szakkör alkotásait mutatták be. Az anyag átadóján a turnusok és szakkörök vezetői meséltek a közös munkáról. A családokat kézműves foglalkozások is várták, a nap folyamán a Göcseji Kézműves Egyesület tagjai tartottak kreatív bemutatókat.
Nyári táborok kiállítás és megnyitó a TudásközpontbanFotók: Pezzetta Umberto