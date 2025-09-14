szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

22°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szőlő és a bor kedvelőit várták

35 perce

Őszi ízek kóstolója a zalaegerszegi piacon (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Zalaegerszegi Helyi Termék Piac#sajtkínálat#tábor#szüret

Szőlőkóstoló, kézműves sajtok, finom borok és közösségi élmények várták a látogatókat a Göcseji Tudásközpont szombati rendezvényén. A vásári program ezúttal őszi ízeket és témákat kínált. A kellemes késő nyárias időben Bedő Jenő dallamai szórakoztatták a látogatókat.

Zaol.hu
Őszi ízek kóstolója a zalaegerszegi piacon (galéria, videó)

Gombás Terézia (jobbra) és Szabóné Kutasi Piroska, az Andráshidai Borbarát Kör tagjai őszi gyümölcsöket és zalai borokat kínáltak.

Fotó: Pezetta Umberto

Az ősz és a szüret hangulata került a középpontba a hétvégén a Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon, ahol a standok roskadoztak a friss terményektől, a szőlőkóstolón pedig a helyi gazdák legszebb fürtjeiből lehetett válogatni. A vásári forgatagban a zalai ízek között ezúttal igazán gazdag volt a kézműves sajtkínálat, a piac őszi eseményeinek állandó résztvevői, az Andráshidai Borbarát Kör tagjai pedig természetesen a saját készítésű boraikat kóstoltatták a vendégekkel.

Szőlő és borkóstoló a Tudásközpontban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

A Tudásközpont kiállítással is készült, ahol a nyári kézműves és divattervező tábor, valamint a média- és grafikai szakkör alkotásait mutatták be. Az anyag átadóján a turnusok és szakkörök vezetői meséltek a közös munkáról. A családokat kézműves foglalkozások is várták, a nap folyamán a Göcseji Kézműves Egyesület tagjai tartottak kreatív bemutatókat.

Nyári táborok kiállítás és megnyitó a Tudásközpontban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu