Őszi ízek kóstolója a zalaegerszegi piacon (galéria, videó)

Az ősz és a szüret hangulata került a középpontba a hétvégén a Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon, ahol a standok roskadoztak a friss terményektől, a szőlőkóstolón pedig a helyi gazdák legszebb fürtjeiből lehetett válogatni. A vásári forgatagban a zalai ízek között ezúttal igazán gazdag volt a kézműves sajtkínálat, a piac őszi eseményeinek állandó résztvevői, az Andráshidai Borbarát Kör tagjai pedig természetesen a saját készítésű boraikat kóstoltatták a vendégekkel.