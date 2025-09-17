Kétszáz embert lakattak jól a főzőasszonyok, ilyen lakodalmat még nem láttál (galéria)

A nagy sikerű premiert követően – júniusban 300 fős lakodalmat ültek Zalaapátiban – második helyszínen mutatta be hagyományőrző produkcióját a Zalaapáti Boróka Táncegyüttes. A Göcseji lakodalom régi világát idézte meg a nagyszabású est, ahol az 1920-as évek göcseji menüjét tálalták fel a ma is kiváló ételeket készítő gellénházi főzőasszonyok. A közönség tyúkhúslevest, főtt húst paradicsom- és gombamártással, tökös mákos és almás rétest, csirkepaprikást és mintegy 15-féle lakodalmi süteményt kínáló menüt kóstolhatott végig. A gasztronómiai kínálat koronája a Kustánszeg-Paraszán készült Göcseji pörkölttorta volt. Az est egyik főszereplője a régió ma is aktív vőfélye, Kancsal Péter volt, aki tudását id. Horváth Károly vőfélykönyvéből szerezte. Az est folyamán az élő népzenét a Regös Népzenei Együttes biztosította, a bálban pedig Molnár András muzsikált, a hang és fénytechnikát Jávor Zoltán szolgáltatta. A Göcseji lakodalom táncosainak viseletét Buday Ibolya készítette. Az értékmentő program célja, hogy a fiatalok megismerjék a régi, népi-paraszti szokásokat, az idősebbek pedig nosztalgiával gondoljanak vissza élményeikre. A vendégek valóban egy jókedvű, vidéki lakodalomban érezhetik magukat az est során, mondta lapunknak Kiss-Molnár István, a Zalaapáti Boróka Táncegyüttes művészeti vezetője.

A göcseji lakodalom egyik pillanata, kásapénzt kérnek a főzőasszonyok. Fotó: Pezzetta Umberto

A göcseji lakodalom valakinek teljesen új élmény

– 15 éve állítottuk színpadra a Zalaapáti Boróka Táncegyüttessel és a Cserta Táncegyüttessel, valamint a Petrikeresztúri Néptánccsoporttal Vajda József novai gyűjtése alapján a Göcseji lakodalmast, ami akkor egy másfél órás színpadi koreográfia volt. Később sokféleképpen próbálkoztam ezt továbbvinni, többek között Zalaszentgyörgyön is, amit aztán az a csoport azóta is tovább éltet. Azonban mindig volt egy hiányérzetem, ami most elmúlt. Nem lehet kiragadni egy paraszti kultúrában gyökerező eseményből, szokásból, hagyományból csupán részleteket. Ahogy más értelmet nyer egy versből kiragadott részlet. Igyekeztünk mindent úgy bemutatni, ahogy régen volt. Mindkét helyen hosszú percekig állva tapsolt a közönség a négy és fél órás műsor után, ami mindent elmond. Az est után nagyon sok üzenetet, visszajelzést kaptam én is és a táncosok is, amelyben megköszönik a rendhagyó élményt – mondta az együttes vezetője.