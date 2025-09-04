Ki ne hagyd a göcseji települések őszi kínálatát! Tárt karokkal várnak

Hétfőn a szilvaaszalásról tudhatunk meg többet a Göcseji Dombérozón, ugyanis szeptember 8-án a csonkahegyháti Aszalka portán bemutatják, hogy a göcseji hagyományok szerinti, fatüzelésű aszalóban miként szárítják a gyümölcsöket. A bemutatón nemcsak az aszalás folyamatát lehet megnézni, hanem kóstolni is szabad a finomságokat. A porta szeptember 27-én is várja az érdeklődőket, mindkét napon 9-19 óra között. A belépés ingyenes, a helyszínen becsületkassza üzemel.

