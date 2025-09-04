szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dombérozzunk ősszel!

2 órája

Ki ne hagyd a göcseji települések őszi kínálatát! Tárt karokkal várnak

Címkék#Göcseji Dombérozó#programsorozat#hagyomány

Szeptember 7-én, vasárnap délután Babosdöbrétén a Torda-hegyi búcsúval veszi kezdetét a Göcseji Dombérozó őszi programsorozata, az Aranyló Göcsej. A program során 12 órakor szentmisére, majd közös ebédre várják az érdeklődőket. A búcsún a hegyi gazdák, családok és barátok találkoznak és köszöntik az őszt. Egyszerű, de meghitt alkalom, ahol a hagyományt és az együttlét örömét élhetik meg.

Mozsár Eszter
Ki ne hagyd a göcseji települések őszi kínálatát! Tárt karokkal várnak

Hétfőn az Aszalka portán a szilvaaszalást mutatják be.

Forrás: Göcseji Dombérozó/FB

Hétfőn a szilvaaszalásról tudhatunk meg többet a Göcseji Dombérozón, ugyanis szeptember 8-án a csonkahegyháti Aszalka portán bemutatják, hogy a göcseji hagyományok szerinti, fatüzelésű aszalóban miként szárítják a gyümölcsöket. A bemutatón nemcsak az aszalás folyamatát lehet megnézni, hanem kóstolni is szabad a finomságokat. A porta szeptember 27-én is várja az érdeklődőket, mindkét napon 9-19 óra között. A belépés ingyenes, a helyszínen becsületkassza üzemel. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu