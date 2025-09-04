2 órája
Ki ne hagyd a göcseji települések őszi kínálatát! Tárt karokkal várnak
Szeptember 7-én, vasárnap délután Babosdöbrétén a Torda-hegyi búcsúval veszi kezdetét a Göcseji Dombérozó őszi programsorozata, az Aranyló Göcsej. A program során 12 órakor szentmisére, majd közös ebédre várják az érdeklődőket. A búcsún a hegyi gazdák, családok és barátok találkoznak és köszöntik az őszt. Egyszerű, de meghitt alkalom, ahol a hagyományt és az együttlét örömét élhetik meg.
Hétfőn az Aszalka portán a szilvaaszalást mutatják be.
Forrás: Göcseji Dombérozó/FB
Hétfőn a szilvaaszalásról tudhatunk meg többet a Göcseji Dombérozón, ugyanis szeptember 8-án a csonkahegyháti Aszalka portán bemutatják, hogy a göcseji hagyományok szerinti, fatüzelésű aszalóban miként szárítják a gyümölcsöket. A bemutatón nemcsak az aszalás folyamatát lehet megnézni, hanem kóstolni is szabad a finomságokat. A porta szeptember 27-én is várja az érdeklődőket, mindkét napon 9-19 óra között. A belépés ingyenes, a helyszínen becsületkassza üzemel.