Mura Menti Napok

21 perce

A kézimunkák gyönyörűek, az alkotójukat nagy tisztelet övezi

Címkék#kiállítás#gobelin#Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár#kézimunka#Mura Menti Napok

Még megtekinthető Letenyén, a városi könyvtár épületében az a kézimunka kiállítás, amit az ország egyik legrégebbi kulturális programsorozata, az idén negyvenedik alkalommal megrendezett Mura Menti Napok keretében nyitottak meg.

Gyuricza Ferenc

Timár Józsefné Györök Mária évtizedek óta készíti gyönyörűen és aprólékosan kidolgozott gobelinjeit, amely már-már festmények hatását keltik. A kiállítás megnyitóján Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntötte a dél-zalai városban nagy tiszteletnek örvendő alkotót.

Timár Józsefné Györök Mária és Dömők József a kiállítás megnyitóján
Timár Józsefné Györök Mária és Dömők József a kiállítás megnyitóján
Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

 

 

