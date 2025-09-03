Mura Menti Napok 21 perce

A kézimunkák gyönyörűek, az alkotójukat nagy tisztelet övezi

Még megtekinthető Letenyén, a városi könyvtár épületében az a kézimunka kiállítás, amit az ország egyik legrégebbi kulturális programsorozata, az idén negyvenedik alkalommal megrendezett Mura Menti Napok keretében nyitottak meg.

Timár Józsefné Györök Mária évtizedek óta készíti gyönyörűen és aprólékosan kidolgozott gobelinjeit, amely már-már festmények hatását keltik. A kiállítás megnyitóján Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntötte a dél-zalai városban nagy tiszteletnek örvendő alkotót. Timár Józsefné Györök Mária és Dömők József a kiállítás megnyitóján

Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

