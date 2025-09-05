Armani végrendeletének titkai... – a hírek szerint gondosodott azokról, akikkel együtt dolgozott

Portálunk is beszámolt arról, hogy Giorgio Armani, a divatvilág ikonikus divattervezője szeptember 4-én 91 éves korában elhunyt. A hír megrázta a divatvilágot, Rákhely Zsófia nagykanizsai divattervező szerint ez nem véletlen.

Giorgio Armani: az elengancia ikonja volt

– A nagy öregek közül az egyik legnagyobb ment el – mondta. – Nagyon sok tervezőnek adott útmutatást, egy igazi úriember volt Giorgio Armani. Olyan tervezői koncepcióval rendelkezett, mint kevesek, s olyan gondolatai voltak, amelyek időtállóak lettek. Az egyik ilyen mondása: "Az elegancia nem azt jelenti, hogy észrevesznek, hanem azt, hogy emlékeznek rád." E mögött van tartalom. Nagyon finom, magas szintű szabászatra törekedett, az elegancia megőrzését tartotta szem előtt.

Giorgio Armani idén tavasszal Párizsban

Fotó: Julien de Rosa

Minőségi alapanyagokat használt

Rákhely Zsófia szerint sokan nem tudják, hogy az olasz rendőrség egyenruháját is Giorgio Armani divatháza tervezte. Tehát nem véletlenül olyan csinosak az olasz rendőrök, tényleg a legszebb egyenruha az övék. "Nagyon nehéz, sok kritériumnak megfelelően lehet csak egyenruhát tervezni, de Armani a minőségi alapanyagokra helyezte a hangsúlyt ezen a téren is, s a neve összeforrt a minőséggel, ettől volt ő fantasztikus", fűzte hozzá.

Világszerte népszerű

– A minimalista, nagyon egyszerű, letisztult divatot képviselte – folytatta Rákhely Zsófia. – Az egész életmódjára, életvitelére jellemző ez a visszafogott stílus, vagyis az elegáns luxus. Az Armani hamisítványokról is volt egy mondása: "Örülök neki, ha az emberek Armanit vesznek, még akkor is, ha hamisítvány. Tetszik a tény, hogy világszerte ilyen népszerű vagyok." A divattervező soha nem volt nős, nincs gyermeke és ezért egyenes ági örököse sem, ezért most mindenki azt találgatja, ki örökölheti ezt a mesés birodalmat. Van egy húga, neki van családja, gyermekei. Két éve arról beszélt, hogy letétbe helyezte a végrendeletét, amelyben állítólag arról rendelkezett, hogy gondoskodni akar arról a több ezer emberről, aki a cégénél dolgozik. Óvta a magánéletét, nem került a bulvársajtóba, jellemzően a munkájával és az értékteremtő hozzáállásával került a címlapokra.