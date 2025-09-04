1 órája
Akkora buli volt a faluban, hogy még az asztalon is táncoltak...
A közösségi összefogás szép példája volt ez az ünnep. Gelse önkormányzata szervezett fergeteges hangulatú falunapot az elmúlt hétvégén.
Igazi programkavalkád volt Gelse falunapi rendezvényén.
Kora délután Lakatos Richárd helyi fafaragó kiállításnak megnyitójával kezdődött az esemény, majd Szegedi Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki arról szólt, hogy ez a nap nemcsak a szórakozásról szól, hanem arról is, hogy újra megerősítsék közösségük összetartozását. A falunapon a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek egyaránt megtalálták a számukra kedves programokat, és együtt élvezhették a közös hagyományokat, ízeiket, zenét és kultúrát.
Gelse falunapján volt minden, ami ilyenkor kell
Ezt követően a Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartott látványos bemutatót. Mutyi bohóc szórakoztatta a legkisebbeket, a színpadon pedig egymást követték a fellépő, míg a délután egyik fénypontja a Pacsirták együttes előadása volt. Az esemény nem csak a helyieket, hanem a környékbelieket is vonzotta a kissé kellemetlen időjárás ellenére is.
A közösségi főzésre 5 csapat jelentkezett, jó hangulatban finom ételeket készítettek. Street food ételek, körhinta, légvár, népi fajátékok, arcfestés, vásárosok mind-mind várták a település lakóit. A nap a Play zenekar fergeteges bulijával zárult.
A szervezési feladatokból nemcsak a képviselő-testület és az önkormányzati dolgozók vették ki részüket, hanem sok önkéntes segítő is, és felajánlásokból sem volt hiány. A szervezők célja az volt, hogy aki itt megfordul, jól érezze magát, valamint alkalmat teremtsenek találkozásokra, baráti beszélgetésekre.